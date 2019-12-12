Portekiz Büyükelçisi Silva'dan Başkan Büyükerşen'e Ziyaret

12.12.2019 15:33 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:36

Başkan Büyükerşen tarafından kapıda karşılanan Büyükelçi Silva, Eskişehir'de olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Silva "Eskişehir'e ilk kez geliyorum. Şehriniz gerçekten çok güzel. Hava yağmurlu olmasına rağmen gezmekten büyük keyif aldım. Ayrıca biliyorum ki belediye olarak kardeş şehir ilişkilerine büyük önem veriyorsunuz. Böyle güzel ve modern bir kent ile Portekiz'den de bir şehrimizin kardeş şehir olmasından büyük mutluluk duyarız. İnanın Ankara'da bile herkes Eskişehir'den ve hafta sonları bu kenti gezmeye geldiklerinden bahsediyor. Ben hem sizi hem ekibinizi Eskişehir'de hayata geçirdiğiniz başarılı çalışmalar dolayısıyla yürekten kutluyorum" dedi.

Kent ve belediyecilik çalışmaları hakkında Silva'ya bilgiler veren Başkan Büyükerşen, kendisini Eskişehir'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Büyükerşen "Sizin de ifade ettiğiniz gibi belediye olarak kardeş şehir ilişkilerine çok önem veriyoruz. Dünya'nın dört bir yanında önemli kentler ile kardeş şehir protokolleri imzalıyor ve kentleri kültür, sanat, spor, ticaret gibi alanlarda birbirine yaklaştırmaya çalışıyoruz. Örneğin bu hafta kardeş şehrimiz Frankfurt'tan bir tiyatro şehrimize gelerek hemşehrilerimizle buluştu. Aynı şekilde bizim tiyatrocularımız da bahar aylarında oraya giderek Alman sanatseverlerle buluşacak. Kültürleri, şehirleri ve en önemlisi insanları birbirine yakınlaştıran kardeş şehir ilişkilerine büyük önem veriyoruz" dedi.

Türkiye'yi ve Atatürk'ü çok sevdiğini ifade eden Paula Leal da Silva'ya Başkan Büyükerşen de Atatürk heykeli hediye etti.

Kaynak: Bültenler