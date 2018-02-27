Portekiz Basını: Beşiktaşlı Talisca, Monaco'ya Transfer Oluyor
Portekiz basını, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Talisca'nın sezon sonunda Monaco'ya transfer olabileceğini yazdı.
Portekiz basını, Beşiktaş'ta son kiralık yılını geçiren Talisca'nın Monaco'ya transfer olacağını yazdı.
Portekiz'de yayın yapmakta olan O Jogo gazetesi, bugünkü haberinde Brezilyalı futbolcunun önümüzdeki sezon Monaco'ya transfer olabileceğini okuyucularıyla paylaştı.
BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞMASI BİTİYOR
Ligue 1'in son şampiyonu unvanıyla bu sezon Beşiktaş'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda mücadele eden Monaco'da teknik direktör Jardim'in Talisca'yı kadrosunda görmek istediği ifade edilirken, menajer Jorge Mendes'in de bu transferin gerçekleşmesi için şimdiden Monaco ve Talisca'nın bonservisini elinde bulunduran Benfica kulüplerinin temsilcileriyle görüşmelere başladığı öne sürüldü.
66 MAÇTA 31 GOL 9 ASİSTİ VAR
Gazetenin haberinde ayrıca Talisca'ya Monaco'nun yanı sıra İngiltere ve Çin'den bazı kulüplerin talip olduğunun altı çizilirken, Beşiktaş'ın da 24 yaşındaki futbolcunun bonservisini 31 Mayıs tarihine kadar satın alma opsiyonu bulunduğu hatırlatıldı. 2016-17 sezonunun başında Beşiktaş'a kiralanan Anderson Talisca, şimdiye kadar siyah-beyazlı formayla çıktığı 66 resmi maçta 31 gol ve 9 asiste imza attı.
ÖNDER ÖZEN DE DOĞRULADI
Bir dönem Beşiktaş'ta görev yapan Önder Özen, "Net bir bilgi aldım. Monaco gelecek sezon bir yapılanmaya gidecek. Anderson Talisca'yı da transfer etmek istiyorlar. Sezon sonunda Benfica'ya teklif yapacaklar." şeklinde konuştu.
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eğer bjk bunu elinden kaçırırsa yazıklar olsun!!!gerekirse taraftar gönlünden ne koparsa verir bonservisini alırızCevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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OH BE KURTULUYORUZ 4 MİLYON EURO CEPTE KALACAKCevap Yaz 2 9 Yayından Kaldır
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Bjk alamıyor muCevap Yaz 11 2 Yayından KaldırDİNGİL : Yok alamıyor yan geliyor5 9 Yayından Kaldır
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20 MİLYON AVROLUK OPSİYONU KULLANIRIZ 40 MİLYON AVROYA SATARIZ.KERİZMİYİZ BİZ.Cevap Yaz 4 10 Yayından Kaldır