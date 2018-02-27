Portekiz Basını: Beşiktaşlı Talisca, Monaco'ya Transfer Oluyor

Portekiz basını, Beşiktaş'ta son kiralık yılını geçiren Talisca'nın Monaco'ya transfer olacağını yazdı.

Portekiz'de yayın yapmakta olan O Jogo gazetesi, bugünkü haberinde Brezilyalı futbolcunun önümüzdeki sezon Monaco'ya transfer olabileceğini okuyucularıyla paylaştı.

BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞMASI BİTİYOR

Ligue 1'in son şampiyonu unvanıyla bu sezon Beşiktaş'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda mücadele eden Monaco'da teknik direktör Jardim'in Talisca'yı kadrosunda görmek istediği ifade edilirken, menajer Jorge Mendes'in de bu transferin gerçekleşmesi için şimdiden Monaco ve Talisca'nın bonservisini elinde bulunduran Benfica kulüplerinin temsilcileriyle görüşmelere başladığı öne sürüldü.

66 MAÇTA 31 GOL 9 ASİSTİ VAR

Gazetenin haberinde ayrıca Talisca'ya Monaco'nun yanı sıra İngiltere ve Çin'den bazı kulüplerin talip olduğunun altı çizilirken, Beşiktaş'ın da 24 yaşındaki futbolcunun bonservisini 31 Mayıs tarihine kadar satın alma opsiyonu bulunduğu hatırlatıldı. 2016-17 sezonunun başında Beşiktaş'a kiralanan Anderson Talisca, şimdiye kadar siyah-beyazlı formayla çıktığı 66 resmi maçta 31 gol ve 9 asiste imza attı.

ÖNDER ÖZEN DE DOĞRULADI

Bir dönem Beşiktaş'ta görev yapan Önder Özen, "Net bir bilgi aldım. Monaco gelecek sezon bir yapılanmaya gidecek. Anderson Talisca'yı da transfer etmek istiyorlar. Sezon sonunda Benfica'ya teklif yapacaklar." şeklinde konuştu.