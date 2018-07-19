Fenerbahçe ile Galatasaray'ın İstediği Bas Dost, Takımında Kaldı
Portekiz ekibi Sporting Lizbon, taraftarların antrenman tesisini basması sonrası takımdan ayrılık kararı alan Bas Dost ile 2021'e kadar anlaşma sağladı.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde olan Bas Dost ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sporting Lizbon'da taraftarların antrenman tesisini basması sonucu yaralanan futbolculardan Bas Dost ile sürpriz şekilde anlaşma sağlandı.
2021'E KADAR ANLAŞTILAR
Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre; Sporting Lizbon, Hollandalı futbolcu ile 2021 yılına kadar anlaşma sağladı.
Oyuncunun serbest kalma bedeli ise 60 milyon euro olarak belirlendi.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (9)
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Bazı tinerciler halen daha anlayamadı. . siz elinizdekileri satmaya çalışın ilk. .Cevap Yaz 2 Yayından KaldırANDSMERO : BİZ SATIYORUZ ZATEN SEN YAKINDAN TAKİP EDIYOSUN1 Yayından Kaldır
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AMMA ASPARAGAS HABERLER YAPIYORSUNUZ UEFANIN KRİTERLERİ BELLİYKEN NASIL ALACAKLARDIBUNU BİLDİĞİNİZ HALDE BİDE HABER DİYE ÖNÜMÜZE SUNUYORSUNUZCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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ZATEN YALAN HABERDİ SAĞ GÖSTERMEDİ SOLDA VURMADI SİZLERİN UYDURMASIYDI ODA SÖNDÜCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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SURATINIZI GÖRMEK İSTERDİM RENKLİGİL FAMİLYASI BU HABERDEN SONRA BUZUNUZU HAZIRLADIM SAĞ TARAFINA BAK KÖŞEDE HADİ BİR OTURUN GELİN BAKİMCevap Yaz 6 Yayından Kaldır