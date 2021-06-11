Portekiz Ankara Büyükelçisi Jaime Leitao, Vali Yerlikaya'yı Ziyaret Etti
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Portekiz Ankara Büyükelçisi Jaime Leitao, Vali Yerlikaya'yı Ziyaret Etti

Portekiz Ankara Büyükelçisi Jaime Leitao, Vali Yerlikaya'yı Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

İstanbul'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Portekiz Ankara Büyükelçisi Jaime Van Zeller Leitao, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.

İstanbul'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Portekiz Ankara Büyükelçisi Jaime Van Zeller Leitao, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleştirilen görüşmeye, Portekiz İstanbul Fahri Konsolosu Aaron Nommaz ve Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek eşlik etti.

Vali Yerlikaya, görüşmede Büyükelçi Leitao'ya ziyaretinden dolayı teşekkür ederek; ülkeler arası iş birliğinin güçlendirilmesi temennisinde bulundu.

Büyükelçi Leitao ise, misafirperverliğinden dolayı Vali Yerlikaya'ya teşekkür ederek, iki ülke arasındaki çalışmaların artmasını diledi.

Vali Yerlikaya, görüşmenin ardından "İstanbul'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Portekiz Ankara Büyükelçisi Sayın Jaime Van Zeller Leitao ile Valiliğimizde bir araya geldik.

Ülkelerimiz arasında dostluk ve işbirliğinin daha da güçlenmesini temenni ediyor, Sayın Büyükelçi'ye çalışmalarında başarılar diliyorum. " değerlendirmelerinde bulundu.

Görüşme, istişare ve hediye takdiminin ardından tamamlandı.

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Kaynak: Habermetre

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