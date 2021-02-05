Portekiz, Akdeniz'de düzensiz göçmenlere yasa dışı muamele iddiaları üzerine Frontex yönetiminin toplanacağını duyurdu

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını yürüten Portekiz, Akdeniz'de düzensiz göçmenlere yapılan yasa dışı muamelelere göz yumduğu iddialarıyla gündeme gelen AB Sahil Güvenliği ve Sınır Ajansı (Frontex) yönetiminin toplanacağını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını yürüten Portekiz, Akdeniz'de düzensiz göçmenlere yapılan yasa dışı muamelelere göz yumduğu iddialarıyla gündeme gelen AB Sahil Güvenliği ve Sınır Ajansı (Frontex) yönetiminin toplanacağını açıkladı.

Portekiz İçişleri Bakanı Eduardo Cabrita, Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesinin dün yapılan oturumundaki konuşmasında, Frontex'in hedeflerine ulaşmasının garanti edilmesi gerektiğini ve bu nedenle yönetimin toplanacağını söyledi.

Cabrita, "Sınırlarımızı savunmak için ortak bir güç oluşturmaya yönelik kararlar alıyoruz. Bu nedenle Frontex'in temel haklar konusunda hukukun üstünlüğü kurallarına uygun hareket etmesi esastır." diye konuştu.

Frontex'in organizasyon yapısının tamamlanması ve performansıyla ilgili inceleme mekanizmalarının kurulması gerektiğini vurgulayan Cabrita, martta yapılması öngörülen AB Adalet ve İçişleri Konsey Toplantısı'ndan önce Frontex yönetiminin toplanacağı bilgisini paylaştı.

Bazı sivil toplum kuruluşlarının araştırmalarında Frontex, deniz yoluyla gelen düzensiz göçmenlerin, Yunanistan tarafından yasa dışı şekilde Türkiye'ye gönderilmesine göz yummakla suçlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli