Portekiz 6-0 Litvanya Maç Özeti

18.11.2019 18:13 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:13

Euro 2020 Elemeleri B Grubu'nda Portekiz, Cristiano Ronaldo'nun hat-trick yaptığı maçta Litvanya'yı 6-0'la geçti. Portekiz'i galibiyete taşıyan goller, Ronaldo (7 -penaltı-,22, 65), Pizzi, Goncalo Paciencia ve Bernardo Silva'dan geldi. Galibiyette başrol oynayan Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takım formasıyla 98. golüne ulaştı. Milli maçlarda 9. hat-trick'ini yapan Ronaldo, kariyeri boyunca da 55. üçlemesine imza attı.