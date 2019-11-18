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Portekiz 6-0 Litvanya Maç Özeti

Euro 2020 Elemeleri B Grubu'nda Portekiz, Cristiano Ronaldo'nun hat-trick yaptığı maçta Litvanya'yı 6-0'la geçti. Portekiz'i galibiyete taşıyan goller, Ronaldo (7 -penaltı-,22, 65), Pizzi, Goncalo Paciencia ve Bernardo Silva'dan geldi. Galibiyette başrol oynayan Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takım formasıyla 98. golüne ulaştı. Milli maçlarda 9. hat-trick'ini yapan Ronaldo, kariyeri boyunca da 55. üçlemesine imza attı.

18.11.2019 18:13 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:13

Euro 2020 Elemeleri B Grubu'nda Portekiz, Cristiano Ronaldo'nun hat-trick yaptığı maçta Litvanya'yı 6-0'la geçti. Portekiz'i galibiyete taşıyan goller, Ronaldo (7 -penaltı-,22, 65), Pizzi, Goncalo Paciencia ve Bernardo Silva'dan geldi. Galibiyette başrol oynayan Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takım formasıyla 98. golüne ulaştı. Milli maçlarda 9. hat-trick'ini yapan Ronaldo, kariyeri boyunca da 55. üçlemesine imza attı.

Kaynak: Dugout

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