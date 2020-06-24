Portaxe'te güne keyifli bir başlangıç Portaxe, Boğaz manzarası eşliğinde günün ilk öğünü için misafirlerini bekliyor

Portaxe, Boğaz manzarası eşliğinde güne "merhaba" demek için sizi günün ilk öğünü kahvaltıya davet ediyor. Haftanın her günü zengin omletler, reçel, zeytin, peynir, sıcak çeşitleri, limitsiz çay ve çok daha fazlasından oluşan leziz sunumlarıyla sizleri bekliyor. Güne Baltalimanı'nın eşsiz atmosferinde, huzur dolu bir ortamda başlamak için zengin serpme kahvaltının fiyatı kişi başı 70 TL'dir. Portaxe'te kahvaltının keyfini Covid-19 önlemleri alınarak, fiziki mesafeye uygun masa düzeniyle haftaiçi her gün saat 09: 00-13: 00, hafta sonu ise 09: 00-15: 00 arasında deneyimleyebilirsiniz.



