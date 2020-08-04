Portatif havuzla izole tatil İZMİR'de, bir girişimcinin fiberglass (cam elyafı) malzemeden yaptığı portatif havuz, koronavirüs salgını döneminde izole tatil yapmak ve havuza rahatça girmek isteyenler tarafından büyük ilgi gördü.

İZMİR'de, bir girişimcinin fiberglass (cam elyafı) malzemeden yaptığı portatif havuz, koronavirüs salgını döneminde izole tatil yapmak ve havuza rahatça girmek isteyenler tarafından büyük ilgi gördü.

Havaların ısınmasıyla birçok kişi, serinlemek için havuz ve denize akın etti. Bazı kişiler ise koronavirüs salgını tedirginliği nedeniyle sahil kenarları, su parkı veya havuzlardan uzak durdu. İzmir Kısıkköy'de su depoları ve güvenlik kulübeleri gibi alanlarda faaliyet gösteren firma sahibi Ozan Gültekin (30), bu dönemde tedirginlik yaşayanlara daha izole alan sunmak için portatif havuz yaptı. Taşınabilir duruma getirilebilen havuz, vatandaşın ilgisini çekti. Daha izole ve rahat tatil geçirmek isteyenler, çeşitli ebatlarda verdikleri siparişleri bahçeli evlerinin önüne yerleştirip keyifli zaman geçirmeye başladı.

'DAHA GÜVENLİ, DAHA SAĞLIKLI'Havuzu satın alanlardan evli ve 4 çocuk babası Bayram Yetik (54), "Daha güvenli ve sağlıklı olduğu için bu havuzu aldık. Çocuklarımız hafta sonu tatilde buraya gelip eğleniyor" dedi.Yetik'in misafir etiği yakınlarından evli ve 5 çocuk babası Abdullah Sakmak (41) da "Hastalık nedeniyle bir yere gidemediğimiz için arkadaşımızın davetiyle buraya geldik. Burada serinliyoruz. Arada çocuklarımızı getiriyoruz. Arkadaşımızın sayesinde böylelikle serinlemiş oluyoruz" diye konuştu.Diğer misafir Ferit Sözüçok (21) ise "Virüs nedeniyle havuza denize gidemiyoruz. Arkadaşımız havuz yaptırdı. Ağabeyimiz sağ olsun davet etti. Böylelikle serinleyip eğleniyoruz" dedi.'TOPRAK KAZILMASININ YASAK OLDUĞU YERLERDE KULLANILABİLİR'

Firma sahibi Ozan Gültekin, "Bu yıl pandemi süreciyle beraber insanların çeşitli ihtiyaçlarının olduğunu düşündük. Havuzumuzun en önemli özelliği, toprağın kazılmasının yasak olduğu yerlerde ve sit alanlarında kullanılabilen bir yapı olması. Vatandaşlarımız bunu istedikleri ebatta alabiliriz. Malzemesi fiberglass. Pompa filtre sistemi dahil gizli makine dairesinde bulunmakta. Sahaya ulaştıktan sonra sadece elektrik ve su bağlantısı yapılıp kullanıma hazır hale geliyor. 50 bin TL'den başlayarak ilave aksesuarlarla beraber 80 bin TL'ye kadar ulaşan fiyatı var. Ürünü yaptıktan sonra ciddi bir talep aldık" diye konuştu.

Kaynak: DHA