Portatif havuzda sertifika sevinci
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Portatif havuzda sertifika sevinci

Portatif havuzda sertifika sevinci
Habermetre - Haberler | Toplum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sporda fırsat eşitliği ilkesi kapsamında, Büyükşehir Belediyesi'nin "arka mahallelerde" açtığı üç portatif havuzda minik yüzücülere sertifikaları verilmeye başladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sporda fırsat eşitliği ilkesi kapsamında, Büyükşehir Belediyesi'nin "arka mahallelerde" açtığı üç portatif havuzda minik yüzücülere sertifikaları verilmeye başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in sporu kentin tamamına yayma hedefi doğrultusunda Gaziemir Emrez, Bornova Meriç ve Konak Altınordu Mahallesi'nde hizmete alınan üç portatif havuzda sertifika sevinci yaşanıyor. Eğitimler devam ederken, Altınordu Mahallesi'nde çocuklara ilk dönem sertifikaları dağıtıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir Büyükşehir Belediyespor Başkanı Ersan Odaman, İzmir Büyükşehir Belediyesi Projeler ve Teknik Hizmetler Şube Müdürü Sezer Çiçek, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürü Bahadır Eroğlu, çocuklara sertifikalarını da vererek bu mutluluğa ortak oldu.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, "Portatif havuz sayımızı önümüzdeki yaz artrırarak çok daha fazla sayıda çocuğumuza yüzme öğreteceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sporu mahallelerden merkeze uzak ilçelere, her yaş grubuna ve toplumun tüm kesimlerine yaymayı hedefliyoruz. Ebeveynlerin mutluluğunu görmek bizim için çok güzel bir duygu. Çocuklarımızın yüzünü güldürmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyespor Başkanı Ersan Odaman da İzmir'in su sporlarında söz sahibi olması için hedef koyulmasının önemli bir milat olduğunu belirterek, "Havuz İzmir açıldı, Celal Atik Yüzme Havuzu yenilendi. Belediyemizin açtığı portatif havuz sayısı artıkça, su sporlarında yeni yıldızlar yetişecek. Portatif havuzlarda yeteneğini tespit ettiğimiz çocukların gelişimini artırmak amacıyla onları bünyemize de alıyoruz. Çok yakın gelecekte İzmir'den şampiyonlar çıkacak" diye konuştu.

Konak Altınordu Mahallesi, Gaziemir Emrez Mahallesi ile Bornova Meriç Mahallesi'nde kurulan havuzlarda yaklaşık 6 bin çocuğa iki ay boyunca yüzme eğitimi verilecek.

Kaynak: Habermetre

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