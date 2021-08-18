Portalda sevgi bekleyenler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Portalda sevgi bekleyenler

Portalda sevgi bekleyenler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çankaya Belediyesi, sokak hayvanlarını sahiplendirmek için portal oluşturdu.

Çankaya Belediyesi, sokak hayvanlarını sahiplendirmek için portal oluşturdu. Sokak hayvanlarının ırk, yaş, cinsiyet, kilo bilgilerinin yer aldığı portalda, hayvan sahiplenmek isteyenler sokak hayvanlarının fotoğraflarını görüp hikayelerini de okuyabilecek. Sokak hayvanlarına yönelik hayata geçirilen projede "satın alma sahiplen" düşüncesini yaygınlaştırmaya çalışan belediye, oluşturduğu portal üzerinden hayvanlara sıcak bir yuva bulmayı amaçlıyor.

Çankaya Belediyesi, sokak hayvanlarını sahiplendirmek için portal oluşturdu. Sokak hayvanlarının ırk, yaş, cinsiyet, kilo bilgilerinin yer aldığı portalda, hayvan sahiplenmek isteyenler sokak hayvanlarının fotoğraflarını görüp hikayelerini de okuyabilecek.

Sokak hayvanlarına yönelik hayata geçirilen projede "Satın alma sahiplen" düşüncesini yaygınlaştırmayı amaç edinen proje ile belediye, hayvanlara sıcak bir yuva bulmayı amaçlıyor. Sokak hayvanlarını sahiplendirme portalı olarak https://sansli.cankaya.bel.tr/ adresi üzerinden hizmet veren sistemde her bir sokak hayvan için ayrı bir sayfa mevcut. Hayvanın farklı fotoğraflarının da yer aldığı bilgi panelinde ırk, yaş, cinsiyet, kilo, renk bilgileri veriliyor. Hayvanın barınağa getiriliş hikayesinin yer aldığı portal üzerinde sahiplenilerek yuvasına kavuşanların mutluluğuna da yer veriliyor. Çankaya Belediyesi pandemiyle birlikte düşen sahiplenme sayısını yeniden yükseltmeyi hedefliyor. - ANKARA

Portalda sevgi bekleyenler
Portalda sevgi bekleyenler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Murat Kurum Mehmet Şimşek Zeydan Karalar Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Işın Karaca Cimilli İbo Bülent Ersoy
Spor Cüneyt Çakır Samet Aybaba Fırat Aydınus Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Portalda sevgi bekleyenler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 10:59:17. #1.14#

title