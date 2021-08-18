Portalda sevgi bekleyenler

Çankaya Belediyesi, sokak hayvanlarını sahiplendirmek için portal oluşturdu.

Çankaya Belediyesi, sokak hayvanlarını sahiplendirmek için portal oluşturdu. Sokak hayvanlarının ırk, yaş, cinsiyet, kilo bilgilerinin yer aldığı portalda, hayvan sahiplenmek isteyenler sokak hayvanlarının fotoğraflarını görüp hikayelerini de okuyabilecek. Sokak hayvanlarına yönelik hayata geçirilen projede "satın alma sahiplen" düşüncesini yaygınlaştırmaya çalışan belediye, oluşturduğu portal üzerinden hayvanlara sıcak bir yuva bulmayı amaçlıyor.

Çankaya Belediyesi, sokak hayvanlarını sahiplendirmek için portal oluşturdu. Sokak hayvanlarının ırk, yaş, cinsiyet, kilo bilgilerinin yer aldığı portalda, hayvan sahiplenmek isteyenler sokak hayvanlarının fotoğraflarını görüp hikayelerini de okuyabilecek.

Sokak hayvanlarına yönelik hayata geçirilen projede "Satın alma sahiplen" düşüncesini yaygınlaştırmayı amaç edinen proje ile belediye, hayvanlara sıcak bir yuva bulmayı amaçlıyor. Sokak hayvanlarını sahiplendirme portalı olarak https://sansli.cankaya.bel.tr/ adresi üzerinden hizmet veren sistemde her bir sokak hayvan için ayrı bir sayfa mevcut. Hayvanın farklı fotoğraflarının da yer aldığı bilgi panelinde ırk, yaş, cinsiyet, kilo, renk bilgileri veriliyor. Hayvanın barınağa getiriliş hikayesinin yer aldığı portal üzerinde sahiplenilerek yuvasına kavuşanların mutluluğuna da yer veriliyor. Çankaya Belediyesi pandemiyle birlikte düşen sahiplenme sayısını yeniden yükseltmeyi hedefliyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı