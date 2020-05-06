Portal Filmi
06.05.2020 12:57 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:57
Portal filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Portal filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Hayalet avcısı olan Steven, çok riskli bir ritüel gerçekleştirir ve bu ritüelin sonunda 'öteki taraf'a geçen bir kapı açılır. Steven ve ekibi, kendilerini bir anda eski bir şeytani güce karşı hayatta kalma mücadelesi verirken bulacaklardır.
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Portal
Yapımcı Firma: CNS Prodüksiyon
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 75 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 14.08.2020
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Kaynak: InterSinema.com