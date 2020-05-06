Portal Filmi

Portal filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Portal filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Hayalet avcısı olan Steven, çok riskli bir ritüel gerçekleştirir ve bu ritüelin sonunda 'öteki taraf'a geçen bir kapı açılır. Steven ve ekibi, kendilerini bir anda eski bir şeytani güce karşı hayatta kalma mücadelesi verirken bulacaklardır.

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Portal

Yapımcı Firma: CNS Prodüksiyon

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 75 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 14.08.2020

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Kaynak: InterSinema.com