Portal: Companion Collection, Nintendo Switch'e çıkış yapıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Portal: Companion Collection, Nintendo Switch'e çıkış yapıyor

Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
 - Güncelleme:
Portal: Companion Collection, Nintendo Switch'e çıkış yapıyor

İki portal oyununu da içeren Portal: Companion Collection, Nintendo Switch'e bu yıl içerisinde çıkış yapıyor.

Nintendo Direct Şubat 2022'de açıklanan Portal: Companion Collection, iki ana portal oyununu Switch'e getiriyor. Daha önce konsollara çıkış yapan Portal, Nintendo'ya gelmemişti. Bu yıl içerisinde Switch'e gelmesi beklenen Portal, ilk defa Nintendo konsoluna geliyor.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Valve tarafından geliştirilen ve yayınlanan bulmaca oyun serisi Portal'da sahip olduğumuz portal silahı ile iki portal deliği açarak bulmacaları çözerek bölümler geçilmektedir. Portal 2'deki Aperture laboratuvarına dönerek GLaDOS adlı ölümcül yaratıcı, güç delisi bir yapay zeka ile bir kez daha Nintendo'da yüzleşeceksiniz.

Portal: Companion Collection, Nintendo Switch'e çıkış yapıyor

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Nintendo, valve, Gamegar,, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title