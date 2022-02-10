Portal: Companion Collection, Nintendo Switch'e çıkış yapıyor

Nintendo Direct Şubat 2022'de açıklanan Portal: Companion Collection, iki ana portal oyununu Switch'e getiriyor. Daha önce konsollara çıkış yapan Portal, Nintendo'ya gelmemişti. Bu yıl içerisinde Switch'e gelmesi beklenen Portal, ilk defa Nintendo konsoluna geliyor.

Valve tarafından geliştirilen ve yayınlanan bulmaca oyun serisi Portal'da sahip olduğumuz portal silahı ile iki portal deliği açarak bulmacaları çözerek bölümler geçilmektedir. Portal 2'deki Aperture laboratuvarına dönerek GLaDOS adlı ölümcül yaratıcı, güç delisi bir yapay zeka ile bir kez daha Nintendo'da yüzleşeceksiniz.