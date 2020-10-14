Portakallı kek nasıl yapılır? Portakallı kek yapmanın püf noktaları nelerdir? Malzemeleri nelerdir? Pişirme önerisi nedir?

Portakallı kek nasıl yapılır? Portakallı kek yapmanın püf noktaları? Nasıl pişirilir? Malzemeleri nelerdir? Kaç kaloridir? Malzemeleri nelerdir?

Kek denilince en sevilen lezzetlerin arasında Portakallı kek ilk sırada yer alıyor. Portakallı kek hem lezzetli olması hem de doyurucu bir unsur olması açısından yaz-kış oldukça tercih edilen ikramlıklar arasında yer almaktadır. İşte Portakallı kek nasıl yapılır, malzemeleri nedir, püf noktaları nelerdir? Detaylar haberimizde…

PORTAKALLI KEK MALZEMELER

•1,5 su bardağı toz şeker

•3 adet yumurta

•Yarım su bardağı ayçiçek yağı

•1 su bardağı süt

•1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu

•1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

•1 paket kabartma tozu

•3 su bardağı un

•1 kahve kaşığı tarçın

Üzeri için:

•Pudra şekeri

YAPILIŞI

1.Portakallı Kek hamurunu hazırlayalım. Portakallı kek yapmak için 1,5 su bardağı toz şekerle 3 adet yumurta çırpılır.

2. Yarım su bardağı ayçiçek yağı, 1 su bardağı süt eklenerek çırpılır daha sonra taze sıkılmış 1 su bardağı portakal suyu katılır ve 3 su bardağı un azar azar ilave edilirken 1 paket kabartma tozu da eklenir.

3. Son olarak da 1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu kek hamuruna karıştırılır.

4. Hamuru kek kalıbına boşaltalım. Margarinle yağlanmış kek kalıbına hamur boşaltılır. Boza kıvamında elde edilen kek hamurunun üzerine 1 kahve kaşığı tarçın serpilir.

5. Kekimizi fırına sürelim. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında 50 dakika pişirilir.

6. Servis edelim. Portakallı kekin üzeri pudra şekeri ile süslenir.

PÜF NOKTALARI

• Kekiniz için kullanacağınız malzemelerin oda ısısında olması gerekmektedir.

• Yumurta ile şeker köpük köpük olana kadar çırpılır.

• Kek hamurunuzun kıvamının boza kıvamında olması gerekmektedir.

• Kek kalıbınıza harcı boşaltmadan önce yağlamalısınız

• Sıcaklık ve pişirme süresini ayarlarken kendi fırınınızın ısıtmasını göz önünde bulundurmalısınız.

YOĞURTLU PORTAKALLI KEK

Portakallı kekinizi sütle yapabileceğiniz gibi yoğurt ile de yapabilirsiniz.

KAÇ KALORİDİR?

• 1 dilim orta büyüklükteki portakallı kek yaklaşık olarak 265 kaloriye denk gelmektedir.

PORTAKALIN FAYDALARI

• Portakal C vitamini açısından oldukça zengin bir meyvedir.

• İçerisinde lif, organik asit ve şekerde bulundurmaktadır.

• Cildi güzelleştirmede oldukça faydası vardır.

• Kanı temizlemede de etkilidir.

• Kansere karşıdır.

• Soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklarda en etkilisi odur.

• Bağışıklık sistemine faydası oldukça fazladır.

• Portakal diyabeti de önlemektedir.