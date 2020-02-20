Portakalları yola saçılan kamyonet sürücüsüne yardım ettiler

20.02.2020 13:23 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:23

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, seyir halindeki kamyonetin kasasından çok sayıda portakal, yola saçıldı. Olayı görenler, portakalları toplayarak, kamyonet sürücüsüne yardım etti.

Halide Edip Adıvar Caddesi'nde bu sabah seyir halinde olan kamyonetin kasasından çok sayıda portakal, yola saçıldı. Olayı gören sürücüler, araçlarını yolun sağ tarafına çekip, kamyonet sürücüsüne yardım etti. Yerdeki portakalları tek tek toplayanlar, kasalara koyarak, sürücüye teslim etti.

Kaynak: DHA