PORTAKAL YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ 1 YARALI

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde devrilen portakal yüklü TIR'ın sürücüsü Y.B. (48) yaralandı. Portakalların çevreye saçılması nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-675 Karayolu'nun Emirdağ -Çifteler bağlantı yolunda meydana geldi. Emirdağ istikametinden Çifteler yönüne giden Y.B. yönetimindeki 68 ABY 144 çekici ile 68 HV 037 dorse plakalı portakal yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. TIR'ın içerisinde sıkışan sürücü Y.B., sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralı sürücü, ihbar üzerine kazaya yerine gelen ambulans ile Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası yola dağılan portakallar trafiği uzun süre aksatırken, karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin çalışmalarının ardından yoldan TIR'ın kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.