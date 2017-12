Meyvelerin hemen hemen hepsinden reçel yapılabiliyor. Ancak kış meyvesi olan portakaldan reçel yapılabildiğini daha önce duymuş muydunuz? Ağızda bıraktığı buruk ve ekşimsi tadının yanı sıra enfes portakal kokusuyla kışın kahvaltı sofralarınızı lezzetlendirebileceksiniz.







İşte tadı damağınızdan düşmeyecek olan portakal reçeli tarifi:



Portakal reçeli malzemeler



6 tane portakal



6 su bardağı şeker



Yarım limon suyu



1 paket vanilya



Portakal reçeli nasıl yapılır?



Portakal reçeli tarifi diğer reçel tarifleriyle aynı değildir. Yapımında belli başlı püf noktalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Bizde bu tarifimizde portakal reçeli yapımını en ince detaylarına kadar açıklayacağız.



İşte aşama aşama portakal reçeli tarifi:



1. aşama: İlk olarak portakalları sirkeli suda bekletin ve iyice yıkayın.



2. aşama: Portakalların tepelerini keserek tencerenin içerisine yerleştirin.



3. aşama: Portakalların acısının çıkması için 4 tur tencerenin içerisinde 8 er dakika olmak üzere sularını değiştirerek kaynatın. Bu işlemden sonra portakalların acısını çıkartmış olacaksınız.



4. aşama: Portakallar istenilen kıvama geldikten sonra küp küp doğrayın.



5. aşama: Doğramış olduğunuz portakalları tencereye atıp, üzerine vermiş olduğumuz ölçülerdeki şekeri ilave edin.



6. aşama: Şekerle beraber tencereye almış olduğunuz portakalları 45 dk boyunca bu şekilde kaynatın.



7. aşama: Ocaktan almadan 5 dk önce içerisine limon suyu ilave edin.



8. aşama: Ocaktan aldıktan sonra içerisine 1 paket vanilya ilave edip ılımaya başladığında kavanozlara yerleştirebilirsiniz.







C vitamini deposu olan portakalın reçelini de tüketmek sağlık açısından fayda sağlayacaktır. Portakal reçelinin daha sağlıklı olmasını istiyorsanız içerisine beyaz şeker yerine bal ilave ederek pişirebilirsiniz. Portakal reçeli tarifi balla nasıl yapılır diye merak edenler aşağıda vermiş olduğumuz tarifimizi inceleyip uygulayabilirler.







Ballı portakal reçeli tarifi







Malzemeler:







5 orta boy portakal



4 kaşık bal







Ballı portakal reçeli yapılışı:







Portakalları 8 dakika kaynatın. Soğuyunca suyunu süzün ve bekletin. Portakalları bölüp çekirdeklerini çıkarın. Kabuklarını da temizleyin. Blender ile karıştırın ve balı ekleyin. 25 dakika kadar kısık ateşte karıştırarak pişirin.



Faydaları:



Sadece C vitamini bakımından değil aynı zamanda da B vitamini, potasyum, kalsiyum, magnezyum da içeriyor. Lifler, organik asitler ve şeker açısından da oldukça zengin olan portakal sağlık açısından oldukça faydalıdır. İçerisine bal katılarak yapılan portakal reçeliyle, portakalın faydalarından yararlanabilirsiniz.



1- Portakal düzenli olarak tüketildiğinde zamanla gelişmekte olan böbrek taşlarını dökebilir.



2- Portakallar hesperitin ve pektin içermektedir. Bu maddeler mevcut kötü kolesterolü düşürür. Bu durum ayrıca yağların emilimini yavaşlatmak için vücuda yardımcı olur.



3- Genellikle portakal ve diğer narenciye meyvelerinde bulunan D-linonene adlı bir bileşen, kolon kanseri, akciğer kanseri, cilt kanseri, meme kanseri gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltır.



Ayrıca C vitamini serbest radikallerin oluşturduğu zararlarından hücreleri korur ve farklı kanser vakalarının ortaya çıkmasına engel olur.