Portakal kasasında tarihi 4 bin 45 sikke ele geçirildi
ARTVİN'de, yolcu otobüsünde yapılan aramada, portakal kasasına gizlenmiş Roma ve Bizans dönemlerine ait 4 bin 45 sikke ele geçirildi.
ARTVİN'de, yolcu otobüsünde yapılan aramada, portakal kasasına gizlenmiş Roma ve Bizans dönemlerine ait 4 bin 45 sikke ele geçirildi. Kasaların sahibi yolcu gözaltına alındı.
Artvin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Arhavi ilçesinde, şehirlerarası yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptu. Bagajda, yolculardan A.İ.'ye ait portakal dolu kasada Roma ve Bizans dönemine ait 4 bin 45 sikke ele geçirildi. Yolcu A.İ. gözaltına alınırken, jandarmanın soruşturması sürüyor.