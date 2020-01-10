Portakal Çiçeği Karnavalı hazırlıkları

10.01.2020 17:00 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:05

Adana Valisi Demirtaş, "Nisan'da Adana'da" temasıyla düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın Adana'nın tarihi, kültürel ve doğal kimliğini tanıtmak adına önemli olduğunu söyledi



Bu yıl sekizincisi gerçekleştirilecek Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda yapılması planlanan etkinlikler, Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında düzenlenen toplantıda ele alındı.



Toplantıda, 3-5 Nisan 2020 tarihleri arasında en yoğun katılımın gerçekleşeceği ve Nisan'da Adana'da olmanın keyfini daha az etkinlikle sakin dönemde deneyimlemek isteyenler için ise 12 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecek olan karnavalın taslak programı ele alındı.



Toplantıda bir değerlendirmede bulunan Vali Demirtaş, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın Adana'nın tarihi, kültürel ve doğal kimliğini tanıtmak adına bir hayli önemli olduğunu dile getirdi. Karnaval sayesinde Güney'in bereketli topraklarındaki birlik ve beraberlik ikliminin dalga dalga yayılacağını ifade eden Vali Demirtaş, "Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanına yayılan portakal çiçeklerinin büyüleyici kokusunu paylaşmak üzere resmi açılış törenini 4 Nisan 2020 Cumartesi günü gerçekleştireceğimiz etkinliğimize herkesi şimdiden davet ediyoruz" dedi.



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile ilgili diğer yetkililerin katıldığı toplantıda, karnavalda hiçbir aksaklığa meydan verilmemesi için alınması gereken tedbirler de değerlendirildi. - ADANA

Kaynak: İHA