Portakal Çiçeği Günleri'ne Yoğun İlgi

Kepez Belediyesi'nin, Antalya'nın değeri olan portakal üzerine gerçekleştirdiği 'Portakal Çiçeği Günleri'ne yoğun ilgi devam ediyor.

Kepez Belediyesi'nin Dokumapark alanında 7-15 Nisan tarihleri arasında düzenlediği 'Portakal Çiçeği Günleri' büyük ilgi gördü. Kepez Belediyesi'nin bu yıl ilk kez gerçekleştirdiği 'Portakal Çiçeği Günleri' her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Antalya'nın günden güne azalan değeri olan portakala dikkat çeken Portakal Çiçeği Günleri'nde görsellikte kullanılan portakallar ise ziyan edilmiyor. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Portakal Çiçeği Günleri'nde ziyaretçiler bir yandan taze sıkılmış portakal sularını yudumlarken, bir yandan da 7'den 70'e herkesin ilgisini çeken aktiviteleri izleme imkanı buluyorlar.

50 ton narenciye kullanıldı

Dokumapark'ta gerçekleştirilen etkinlik kapsamında 50 ton narenciye kullanılarak yapılan Hadrian Kapısı, Saat Kulesi ve Yivli Minare gibi önemli eserlerin simgeleri, 1071 metrekare büyüklüğünde portakal halısı, portakaldan nostalji arabası ve Teddy Bear sergileniyor. Portakal, limon ve greyfurtlardan oluşturulan eserler ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor. Dokumapark'ın ev sahipliğinde yapılan etkinlik kapsamında her gün vatandaşlara 10.00-22.00 saatleri arasında portakal suyu ikramı gerçekleştiriliyor. Hafta sonu da devam edecek olan etkinlik kapsamında Çocuklara Müzikli Masallar ve Sütçüler Müzik Okulu etkinlikleri ziyaretçilerle buluşturulacak. - ANTALYA