Portakal bu sene el yakıyor
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Portakal bu sene el yakıyor

Bilecik'te havaların soğumasıyla birlikte kış meyveleri tezgahlarda yerini almaya başlarken, portakal fiyatı önceki yıla göre adeta el yakıyor.

18.12.2019 11:23 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:28
Portakal bu sene el yakıyor

'te havaların soğumasıyla birlikte kış meyveleri tezgahlarda yerini almaya başlarken, portakal fiyatı önceki yıla göre adeta el yakıyor.


Bilecik Merkez 'nde kurulan Kapalı Pazar'da yaz meyveleri tezgahlardaki yerlerini kış meyvelerine bırakırken, kış meyvelerinin vazgeçilmezi portakal tezgahtaki yerini aldı. Bu yıl portakal tezgahlara 3,5 TL'den tezgahlarda yerini alırken, vatandaşlar kış meyvelerinin pahalılığından dert yandı.


"Fiyatı düşmeye başlar"


Bu yıl fiyatların geçen yıla göre pahalı olduğunu anlatan portakal satıcısı Cihan Çalık, "Portakal, mandalina gibi kış meyveleri tezgahlarda yerini aldı. Bu yıl portakal 3,5 TL'den satılıyor. Geçen yıl bu fiyatlar 2 ile 2,5 TL arasında değişiyordu. Bu yıl mandalina ve portakal biraz pahalı geliyor. Müşterilerde ister istemez 3'er kilo yerine 1'er kilo alıyorlar. Şuan için işlerimiz biraz iyi, portakala her sene olduğu gibi bu yılda ilgi iyi. Çünkü içindeki vitaminler ile şifa deposu olarak adlandırılan, portakal kışın vazgeçilmez meyvelerindendir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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