Portakal bahçesine uyuşturucu operasyonu
ADANA'nın Kozan ilçesinde bir portakal bahçesine baskın yapan jandarma ekipleri, 6 bin 325 kök Hint keneviri ile 7,5 kilogram esrar ele geçirdi.
ADANA'nın Kozan ilçesinde bir portakal bahçesine baskın yapan jandarma ekipleri, 6 bin 325 kök Hint keneviri ile 7,5 kilogram esrar ele geçirdi.
Arslanlı Mahallesi'nde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı alan Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir portakal bahçesine operasyon düzenledi. Bahçede arama yapan ekipler, 6 bin 325 kök Hint keneviri ve 7,5 kilogram esrar ele geçirdi. Hint kenevirlerini ekip, satışını yaptığı öne sürülen A.Ö. ve H.H., jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgularının sürdüğü bildirildi.
- Adana
Arslanlı Mahallesi'nde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı alan Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir portakal bahçesine operasyon düzenledi. Bahçede arama yapan ekipler, 6 bin 325 kök Hint keneviri ve 7,5 kilogram esrar ele geçirdi. Hint kenevirlerini ekip, satışını yaptığı öne sürülen A.Ö. ve H.H., jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgularının sürdüğü bildirildi.
- Adana
Kaynak: DHA
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