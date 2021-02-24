Portakal bahçesinden 5 ton meyve çalan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
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Portakal bahçesinden 5 ton meyve çalan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

24.02.2021 23:29 | Son Güncelleme: 24.02.2021 23:33
Portakal bahçesinden 5 ton meyve çalan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

ADANA'nın Kozan ilçesinde bahçeden 5 ton portakalı minibüse yükleyip, çalmak isteyen hırsızlık şüphelisi 5 kişi, suçüstü yakalandı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde bahçeden 5 ton portakalı minibüse yükleyip, çalmak isteyen hırsızlık şüphelisi 5 kişi, suçüstü yakalandı. 

Olay, ilçeye bağlı Tufanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Portakal bahçesinini kontrol etmek için gelen çiftçi Mehmet Biçer, bahçede bir hareketlilik olduğunu fark etti. Seslerin geldiği yöne ilerleyen Biçer, 5 kişinin bahçedeki portakalları minibüse yüklediğini görünce, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine sevk edilen jandarma ekibi, 5 ton portokalı minibüse yükleyerek çalmak isteyen hırsızlık şüphelisi 5 kişiyi, suçüstü yakaladı.Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


Portakal bahçesinden 5 ton meyve çalan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
Portakal bahçesinden 5 ton meyve çalan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÖKDAL

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