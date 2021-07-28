Porta Gaziemir 2 yola çıkıyor
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Porta Gaziemir 2 yola çıkıyor

Porta Gaziemir 2 yola çıkıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Kamusal alanları genişleterek halkın kaliteli ve ucuz hizmet alabileceği tesisler açma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Gaziemir Belediyesi, ilçeye yeni bir belediye tesisi daha kazandırıyor.

Gaziemir'de yaya trafiğinin en yoğun olduğu alanların başında gelen Sevgi Yolu'ndaki tesis, Gaziemir Belediyesi tarafından işletilecek.

Daha önce işletme hakları özel şirketlere verilen ve sözleşmelerinin süresi biten belediye taşınmazındaki kiracının yasal yollarla tahliye edilmesinin ardından tesiste yenileme çalışmaları başladı. Yenileme projesi kapsamında adeta baştan yaratılacak tesis, inşaat sürecinin ardından yepyeni yüzüyle Gaziemirlilerin hizmetine sunulacak.

Vatandaşlar, yenileme çalışmalarına başlanan mekânın hizmet vermeye başlamasıyla sağlıklı ve kaliteli hizmetle tanışacak. Kafeterya olarak hizmet verecek tesis; güne iyi bir kahvaltıyla başlamak, bir fincan çay eşliğinde sevdikleriyle sohbet etmek, açık havada zaman geçirmek isteyenlerin vazgeçilmezi olacak.

Sağlıklı, ucuz ve kaliteli hizmet

Kamusal alanları genişletme kararı doğrultusunda belediye mülklerini belediye olarak işletme kararı aldıklarını dile getiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Sevgi Yolu'nda bulunan belediye tesisinde yenileme projesi yaptıktan sonra tesisi yurttaşların hizmetine sunacaklarını vurguladı. "Halkın yararını gözeterek hizmet verecek belediye işletmeleri açmak istiyoruz" diyen Başkan Arda, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kamusal alanları genişleterek halkın sağlıklı ve ucuz hizmet alabileceği tesisler açma hedefiyle çıktığımız yolda, işletme hakları özel şirketlere verilen ve kira sözleşmelerinin süresi biten tesislerimizi belediye bünyemize katmanın gururunu yaşıyorum. Sevgi Yolu'nda bulunan belediye mülkünde gerekli tadilat çalışmalarını yaptıktan sonra burayı belediye olarak biz işleteceğiz. Tesisimizin hizmete girmesiyle Gaziemirliler sağlıklı ve temiz gıdaya, ucuz ve kaliteli hizmete ulaşacak."

Kaynak: Bültenler

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