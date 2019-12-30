Port Of Point'da yeni yıl partisi

30.12.2019 19:41 | Son Güncelleme: 30.12.2019 19:41







İş dünyasından birçok ismin katıldığı yeni yıl partisinde sahne alan şarkıcı Derin Su, geceye katılanlardan büyük ilgi gördü. Mekanın sahibi Ali Çetinkaya ise, konseptleriyle Beylikdüzü'ne yeni bir soluk getirdiklerini ve bu mekanın İstanbul'un yeni Reina'sı olduğu konusunda iddialı bir konuşma yaptı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlenen konuklar, 2020'ye erken girmenin mutluluğunu yaşadı...