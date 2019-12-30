Port Of Point'da yeni yıl partisi
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Port Of Point'da yeni yıl partisi

Beylikdüzü Marina'nın gözde mekanı Port Of Point yeni yıl partisi düzenledi

30.12.2019 19:41 | Son Güncelleme: 30.12.2019 19:41
Port Of Point'da yeni yıl partisi



İş dünyasından birçok ismin katıldığı yeni yıl partisinde sahne alan şarkıcı Derin Su, geceye katılanlardan büyük ilgi gördü. Mekanın sahibi Ali Çetinkaya ise, konseptleriyle Beylikdüzü'ne yeni bir soluk getirdiklerini ve bu mekanın İstanbul'un yeni Reina'sı olduğu konusunda iddialı bir konuşma yaptı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlenen konuklar, 2020'ye erken girmenin mutluluğunu yaşadı...

Kaynak: Snob Magazin

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