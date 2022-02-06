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Porsuk Çayı'nda yürüyen köpek ilginç görüntüler oluşturdu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Porsuk Çayı'nda yürüyen köpek ilginç görüntüler oluşturdu Buz tutan porsuk sokak hayvanlarına kaldı Eskişehir'de buz tutan Porsuk Çayı'nın üzerinde gezintiye çıkan sokak köpeği dikkat çekti.

ESKİŞEHİR (İHA) - Porsuk Çayı'nda yürüyen köpek ilginç görüntüler oluşturdu

Buz tutan porsuk sokak hayvanlarına kaldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de buz tutan Porsuk Çayı'nın üzerinde gezintiye çıkan sokak köpeği dikkat çekti.

Eskişehir'de etkili olan dondurucu soğukların etkisiyle Porsuk Çayı'nın büyük bir kısmı buz tuttu. Yaklaşık 3 haftadır buz tabakasıyla kaplı olan çayın belirli yerlerine, "Buzda yürümek tehlikeli ve yasaklık" yazılı levhalar bırakıldı. Şehrin en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olan Kanlıkavak Parkı'ndan geçen Porsuk'taki ilginç görüntü ise dikkat çekti. Buzun üzerinde vakit geçiren bir sokak köpeği görenleri endişelendirdi. Buz tabakasının kalın olması nedeniyle herhangi bir sorun yaşanmazken, köpeğin buzun üzerindeki anları ise kameraya yansıdı.

Porsuk Çayı'nda yürüyen köpek ilginç görüntüler oluşturdu

Porsuk Çayı'nda yürüyen köpek ilginç görüntüler oluşturdu

Porsuk Çayı'nda yürüyen köpek ilginç görüntüler oluşturdu

Porsuk Çayı'nda yürüyen köpek ilginç görüntüler oluşturdu

Porsuk Çayı'nda yürüyen köpek ilginç görüntüler oluşturdu

Porsuk Çayı'nda yürüyen köpek ilginç görüntüler oluşturdu

Porsuk Çayı'nda yürüyen köpek ilginç görüntüler oluşturdu

Porsuk Çayı'nda yürüyen köpek ilginç görüntüler oluşturdu

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Porsuk çayı, Eskişehir, Yerel, Güncel, Haber

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