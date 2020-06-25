Porsuk kenarlarında güzel havanın tadını çıkarmak istediler ama
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Porsuk kenarlarında güzel havanın tadını çıkarmak istediler ama

Eskişehir'de günlerdir aralıklarla devam eden yağışların ardından güneşin açmasıyla bilirlikte Porsuk kenarlarında güzel havanın tadını çıkarmak isteyen gençlerin keyfi, görevli tarafından yasak uyarısı ile sona erdi.

Porsuk kenarlarında güzel havanın tadını çıkarmak istediler ama
25.06.2020 12:09 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:33

Eskişehir'de günlerdir aralıklarla devam eden yağışların ardından güneşin açmasıyla bilirlikte Porsuk kenarlarında güzel havanın tadını çıkarmak isteyen gençlerin keyfi, görevli tarafından yasak uyarısı ile sona erdi.

Sıcaklığın başlaması ile Porsuk kenarı serin ve gölgelik alanı ile hayli ilgi topluyor. Bu günlerde Eskişehirliler, manzarası gittikçe güzelleşen Porsuk Çayının etrafında güzel havanın tadını çıkarmak istiyor. Bu amaçla kıyıya giden gençler, Porsuk kenarlarında oturmak ve yürümek yasaklandığı için umdukları keyfi yaşayamayıp görevli tarafından yasak uyarısını aldılar ve bölgeyi terk etmek zorunda kaldılar. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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