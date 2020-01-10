10.01.2020 09:04 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:58

Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı, soğuk hava nedeniyle dondu.

Sıcaklığın sıfırın altında 4 dereceye kadar indiği kentte, soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Porsuk'un üzeri buz tabakasıyla kaplandı. Çayın donduğunu gören bazı vatandaşlar, fotoğraf çektirdi.

Bazı sürücülerin sabah araçlarını çalıştırmakta zorlandığı gözlendi. Sokak hayvanlarının suların donması ve yiyecek bulmada zorlanması nedeniyle bazı vatandaşlar caddelere yiyecek ve su bıraktı.

Kentteki soğuk havanın birkaç gün daha süreceği öğrenildi.

Kaynak: AA