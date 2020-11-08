Porsuk Çayı'nda evlilik teklifi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Porsuk Çayı'nda evlilik teklifi

08.11.2020 14:58 | Son Güncelleme: 08.11.2020 15:03
Porsuk Çayı'nda evlilik teklifi

Eskişehir gezilerinin en uğrak noktalarından olan Porsuk Çayı, yine bir evlenme teklifine sahne oldu.

Eskişehir gezilerinin en uğrak noktalarından olan Porsuk Çayı, yine bir evlenme teklifine sahne oldu.

Güneşli bir Eskişehir gününde evlilik teklifi planını uygulamaya koyan damat adayı Onur, Porsuk Çayı'nda bir sandal ile gezerken sevgilisi Esra'ya evlenme teklif etti. Kalabalık bir grubun o anları fotoğraf ve videolarla ölümsüzleştirdiği görülürken, pankart açılıp meşale yakılması da ortaya renkli görüntüler çıkardı.

"Evet" dedi, gül yaprakları saçıldı

Yapılan evlilik teklifine olumlu yanıt gelince, köprü üzerinden Porsuk Çayı'na gül yaprakları serpildi. Mutluluklarını sarılarak kutlayan çift, fotoğraf çekenlere gülümseyerek poz vermeyi de ihmal etmedi. - ESKİŞEHİR

Porsuk Çayı'nda evlilik teklifi
Porsuk Çayı'nda evlilik teklifi
Porsuk Çayı'nda evlilik teklifi
Porsuk Çayı'nda evlilik teklifi
Porsuk Çayı'nda evlilik teklifi
Porsuk Çayı'nda evlilik teklifi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika dünya: ABD'deki motokros şampiyonasında sürpriz evlilik teklifi
Son dakika dünya: ABD'deki motokros şampiyonasında sürpriz evlilik teklifi
Bronz Çağı'ndan beri yaşayan porsuk ağacı, 4 bin yıl daha yaşayabilir
Bronz Çağı'ndan beri yaşayan porsuk ağacı, 4 bin yıl daha yaşayabilir
Simav Çayı S.O.S. veriyor
Simav Çayı S.O.S. veriyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Güncel

Son Dakika Haberleri

Son dakika haberleri | Tayland'da muhalif gruplar monarşi reformu talebiyle Bangkok'ta bir araya geldi - Haberlerİzmir görevinin ardından hayatını kaybeden İHH gönüllüsü, toprağa verildi - HaberlerPorsuk Çayı'nda evlilik teklifi - HaberlerMHP Kadın Kolları Genel Koordinatörü Taşlıçay, partisinin Mardin İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması - HaberlerKars'ta bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - HaberlerSon dakika haberi! Başkan Yüksel muhtarlar ile bir araya geldi - HaberlerSon dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İzmir'deki deprem) Hasar tespit çalışmalarını salı gününe kadar bitiriyoruz." - HaberlerSon dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İzmir'deki deprem) Yaralanan 1035 vatandaşımızdan 3'ü ağır olmak üzere 24'ü halen hastanede tedavi görüyor." - HaberlerSon dakika haberleri | Kurum: "İzmir'in tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini başlatmış durumdayız " - HaberlerSon Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şuşa mesajı: Karabağ'ın da özgürlüğüne kavuşması yakındır - HaberlerTrump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melenia boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor - HaberSon Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Joe Biden için ilk mesaj: Türkiye ABD'nin yeni yönetimiyle çalışmayı sürdürecek - HaberTürkiye beşik gibi! Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Madonna Timur Selçuk Hande Ataizi İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Ozan Tufan Abdullah Avcı Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Kasım Joe Biden Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Porsuk Çayı'nda evlilik teklifi - Eskişehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.11.2020 15:03:49. #1.15#
title