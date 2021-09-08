Porsuk Çayı'nda bulunan 6 kemik incelemeye alındı
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Porsuk Çayı'nda bulunan 6 kemik incelemeye alındı

Porsuk Çayı'nda bulunan 6 kemik incelemeye alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'de haber alınamayan 3 kişinin bulunması için Porsuk Çayı'nda yapılan çalışmalar devam ederken bulunan 6 parça kemik incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Eskişehir'de haber alınamayan 3 kişinin bulunması için Porsuk Çayı'nda yapılan çalışmalar devam ederken bulunan 6 parça kemik incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Eskişehir'de aileleri tarafından haber alınamayarak kayıp başvurusu yapılan ve uzun zamandır aranan 3 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor. Uzun zamandır kayıp olan Hikmet Biçer (71), Bayram Koçak (43) ve Mehmet Yerebakan (60) isimli vatandaşların bulunması için gerçekleştirilen çalışmalar Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Dorlion Arama Kurtarma (DAK), Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (ODAK), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), İnsani Yardım Derneği (İHH) Arama Kurtarma ve ANDA Arama Kurtarma ekiplerince yürütüldü.

Suları çekilen Porsuk Çayı'nda ekiplerin yaptığı aramalarda telefon, drone, kamera, bisiklet, koltuk gibi eşyalar bulunurken, çok miktarda çöp çıkarıldı. Ayrıca çalışmalarda, 6 parça da kemik bulundu. Bulunan kemikler, insana ait olup olmadığı incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Kemiklerin bulunduğu bölgelerde ise çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Porsuk Çayı boyunca yayılan ekiplerin yaptığı çalışmalar, vatandaşların meraklı bakışları altında devam ediyor. Bazı vatandaşların ise içeceklerini alıp arama çalışmalarını seyretmesi dikkatleri çekti.

(Ali Furkan Çetiner/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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