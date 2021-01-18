Porsuk Çayı'na düştü, polis halatla kurtardı
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Porsuk Çayı'na düştü, polis halatla kurtardı

18.01.2021 13:04 | Son Güncelleme: 18.01.2021 13:09
Porsuk Çayı'na düştü, polis halatla kurtardı

ESKİŞEHİR'de Porsuk Çayı'na düşen Ayhan Çelik (40), polis ekiplerince kurtarma halatına bağlanarak sudan çıkarıldı.

ESKİŞEHİR'de Porsuk Çayı'na düşen Ayhan Çelik (40), polis ekiplerince kurtarma halatına bağlanarak sudan çıkarıldı. Kentte sıfırın altında 8 dereceye düşen hava sıcaklığı nedeniyle titreyerek ambulans bekleyen Çelik'e çevredekiler atkılarını verirken, polis ekipleri de ellerini ısıtmaya çalıştı.

Eskişehir'de oturan Ayhan Çelik, Porsuk Çayı'nın İstiklal Mahallesi Köprübaşı mevkiinden geçen bölümüne düştü. Çelik'in suya düştüğünü görenler polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen polis ekipleri, araçlarda bu tür olaylarda kullanılmak üzere bulunan kurtarma halatını suya saldı. Çelik suyun içinde halatı beline bağlarken, çevredekilerin de yardımıyla yukarı çekilerek sudan çıkarıldı. Kentte sıfırın altında 8 dereceyi bulan soğuk hava nedeniyle titreyen Çelik'e çevredekiler bere ve atkılarını verdi. Polis ekipleri de atkıları eline sararak Çelik'i ısıtmaya çalıştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Çelik, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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