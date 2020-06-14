Porsuk Çayı'na düşen köpeği, zabıtalar kurtardı
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Porsuk Çayı'na düşen köpeği, zabıtalar kurtardı

ESKİŞEHİR'de, Porsuk Çayı'na düşen sokak köpeği, yoldan geçen zabıta memurları tarafından kurtarıldı.

Porsuk Çayı'na düşen köpeği, zabıtalar kurtardı
14.06.2020 15:04 | Son Güncelleme: 14.06.2020 15:34

ESKİŞEHİR'de, Porsuk Çayı'na düşen sokak köpeği, yoldan geçen zabıta memurları tarafından kurtarıldı.

Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde, Porsuk Çayı kenarındaki sokak köpeği, suya düştü. Bir süre yüzen köpek, çaydan çıkamadı. Bu sırada 'Adalar' olarak bilinen bulvar üzerinden geçen zabıta memurları, köpeğin suya düştüğünü fark etti. Porsuk Çayı kıyısına inen zabıta memurları, köpeği sudan çekerek, çıkardı. Köpek, kısa süre sonra bulvara çıkarak, gözden kayboldu.


Kaynak: DHA

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