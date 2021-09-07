Porsuk Çayı'na düşen kadının cansız bedenine ulaşıldı
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Porsuk Çayı'na düşen kadının cansız bedenine ulaşıldı

İhlas Haber Ajansı / Ali Furkan Çetiner - Haberler | Yerel

Porsuk Çayı'na düşen kadının cansız bedenine ulaşıldı Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen bir kadın hayatını kaybetti.

Porsuk Çayı'na düşen kadının cansız bedenine ulaşıldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen bir kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kurtuluş mahallesi Porsuk Boyu sokakta Porsuk Çayı'na bir kadının suya düştüğü ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. İtfaiyenin dalgıç ekipleri ile birlikte gerçekleştirilen çalışma sonucu Porsuk Çayı'na düşen 72 yaşındaki Ümmügül Can'ın cansız bedeni çıkarıldı. Sudan çıkarılan yaşlı kadının cansız bedeni sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrası otopsisi yapılmak üzere Yunus Emre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Porsuk Çayı'ndan cansız bedeni çıkarılan yaşlı kadının olay yerine gelen yakınları fenalık geçirirken, polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattı.

Porsuk Çayı'na düşen kadının cansız bedenine ulaşıldı
Porsuk Çayı'na düşen kadının cansız bedenine ulaşıldı
Porsuk Çayı'na düşen kadının cansız bedenine ulaşıldı
Porsuk Çayı'na düşen kadının cansız bedenine ulaşıldı
Porsuk Çayı'na düşen kadının cansız bedenine ulaşıldı
Porsuk Çayı'na düşen kadının cansız bedenine ulaşıldı
Porsuk Çayı'na düşen kadının cansız bedenine ulaşıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Furkan Çetiner

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