Porsuk Çayı Kıyısında Gece Denetimi

ESKİŞEHİR'de polis ekipleri geceleyin, Porsuk Çayı kıyısında ve parklarda oturan kişilere yönelik denetim yaptı.



Denetimlere Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Önleyici Hizmetler, Uyuşturucu ile Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlar şubesi ekipleri katıldı. Ekipler, Porsuk Çayı kıyısında ve buraya yakın parklarda oturanların kimliklerini ve alkol alıp almadıklarını kontrol etti. Saat 21.00'dE başlayıp gece geç saatlere kadar süren denetimlerde kimlikleri kontrol edilenlerin ayrıca Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 2 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.



- Eskişehir