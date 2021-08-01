Porsuk Çayı kenarındaki ağaçlık alanda mahsur kalan köpek yavrularını AKUT ekipleri kurtardı
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Porsuk Çayı kenarındaki ağaçlık alanda mahsur kalan köpek yavrularını AKUT ekipleri kurtardı

Porsuk Çayı kenarındaki ağaçlık alanda mahsur kalan köpek yavrularını AKUT ekipleri kurtardı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de, Porsuk Çayı kenarındaki ağaçlık alanda mahsur kalan köpek yavruları, AKUT Eskişehir ekibi tarafından kurtarıldı.

Eskişehir'de, Porsuk Çayı kenarındaki ağaçlık alanda mahsur kalan köpek yavruları, AKUT Eskişehir ekibi tarafından kurtarıldı.

AKUT Eskişehir ekibi, Yeni Mahalle'den geçen çay kenarındaki ağaçlık alanda, anneleri tedavi amaçlı merkez Odunpazarı İlçe Belediyesi Hayvan Barınağı'na alınan 6 köpek yavrusunun mahsur kaldığı ihbarını aldı.

Olay yerine giden ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışmayla köpek yavrularını bulundukları yerden kurtardı.

Odunpazarı İlçe Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi ekiplerine teslim edilen köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Porsuk Çayı kenarındaki ağaçlık alanda mahsur kalan köpek yavrularını AKUT ekipleri kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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