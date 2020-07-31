"Porsiyonlara bölünerek derin dondurucuya atılmalı" "Porsiyonlara bölünerek derin dondurucuya atılmalı" Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Kontrol ve Laboratuvar Daire Başkan Vekili Veteriner Hekim Önder Saher, kesilen kurbanlıkların raf ömrünün koyun etinde 4-8 ay, dana etinde 6-10 ay ve sığır etinde 8-12 ay...

"Porsiyonlara bölünerek derin dondurucuya atılmalı"

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Kontrol ve Laboratuvar Daire Başkan Vekili Veteriner Hekim Önder Saher, kesilen kurbanlıkların raf ömrünün koyun etinde 4-8 ay, dana etinde 6-10 ay ve sığır etinde 8-12 ay arasında olduğunu daha fazla bekletilmesinin bakteri oluşumuna yol açabileceğini bildirdi.

Kurban Bayramı dolayısıyla kesilen kurbanların saklanmasıyla ilgili olarak İhlas Haber Ajansına bilgiler veren Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Kontrol ve Laboratuvar Daire Başkan Vekili Veteriner Hekim Saher, kesimden sonra elde edilen karkasın bir takım işlemden ve kontrolden geçmesinin sağlık açısından çok önemli olduğunu aktardı.

Karkasların temizlenmesiyle ilgili olarak kan, dışkı ve toprağın kirli olmaması gerektiğine vurgu yapan Saher, eğer bir kirlilik varsa bu kirliliğin su kullanılmadan mekanik yollarla arındırılması gerektiğini belirtti.

"Karkasların belirli sıcaklığa getirilmesi raf ömrünün uzaması ve bakteriyel oluşumun en aza indirilmesi açısından önemli"

Etlerin dinlendirilmesinin oldukça önemli olduğuna vurgu yapan Saher, "Karkasların dinlendirilmesi, kan iyicene akıtıldıktan sonra en kalın kas gruplarının bulunduğu butların artı 7 dereceye kadar düşürülmesi büyük önem arz eder. Bu işlem, karkasların raf ömrünün uzaması ve bakteriyel kontaminasyonun en aza indirilmesi açısından çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Porsiyonlara bölünerek derin dondurucuya atılmalı"

Kesim yapıldıktan sonra karkasların parçalanması gerektiğini söyleyen Saher, "Parçalamanın dinlendirilmiş ve soğutulmuş etlerden yapılması önemli. Çünkü bir kısmı yakınlara, bir kısmı ihtiyaç sahiplerine diğer bir kısmını da uzun süreli muhafaza etmemiz gerekebilir. Bu muhafazayı yapabilmek açısından belirli porsiyon büyüklüklerinde parçalama yapmamız lazım. Bunları porsiyon büyüklüklerine göre paketleme yaptıktan sonra derin donduruculara konması önem arz eder" şeklinde konuştu.

Paketleme detayları

Paketlemenin detayları hakkında bilgiler paylaşan Saher, "Porsiyonlama yapmamızdaki önemli husus; etin dondurulduktan sonra büyük parçalar halinde çıkarılması, çözdürülmesi ve kalan kısmının tekrardan dondurulması bakteriyel yükün artmasına ve gıda zehirlenmelerine neden olur, bir takım olumsuz etkenleri beraberinde getirir ve raf ömrünü kısaltır. Bunları engellemek açısından porsiyonlama yapmak ve ona göre doldurmak çok önemli" diye konuştu.

"İdeal koşullarda koyun etleri 4-8 aya kadar, dana etleri 6-10 ay arasında ve sığır etleri de 8-12 ay arasında muhafaza edilebilir"

Etlerin raf ömrünün saklama koşullarına göre değişkenlik gösterdiğini bildiren Saher, "Ete iyi bir dinlendirme ve iyi bir soğutma yapıldıysa; koyun etlerinde 4-8 aya kadar, dana etlerinde 6-10 ay arasında ve sığır etlerinde de 8-12 ay arasında muhafaza edilebilir. Bunu sağlayabilmek başlangıçtaki hijyen kurallarına uymakla mümkün olur. En ideal hijyen kurallarına uyulması halinde bu belirtilen süreler geçerli. Genelde kıymalarda saklanıyor. Bütün hayvan gruplarında kıyma 1-3 ay arasında saklanabilir" dedi.

"Önerilen raf ömrünün dışına çıkılmamalı"

Etlerin tavsiye edilen sürelerden daha uzun bekletilmemesi gerektiğinin altını çizen Saher, "Bilimsel literatürler raf ömrüyle alakalı bize bilgileri bu şekilde veriyor. Bu sürelerin sonrası bakteriyel kontaminasyon açısından risk teşkil eder. Bu riski almamak adına ideal koşullarda muhafaza edilmesinde fayda var. Bu süreleri aşmamak önemli" ifadelerini aktardı.

"Herhangi bir farklılıkta veterinere başvurulmalı"

Karkaslardaki şekil ve renk bozuklukları, organlardaki bir takım değişiklikler, karkasın renk ve kokusundaki değişme durumlarında en yakın veterinere ulaşılması gerektiğini kaydeden Saher, bu konuda karkasların incelenmesi ve daha sonra tüketime alınmasının büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Kaynak: İHA