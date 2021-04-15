Porselen üretim markasından Ramazan ayına özel 3 yeni koleksiyon

Porselen üretim markası Porland, Ramazan ayına özel Vignetta, Fractal ve Glamorous koleksiyonlarını çıkardığını duyurdu.

Porselen üretim markası Porland, Ramazan ayına özel Vignetta, Fractal ve Glamorous koleksiyonlarını çıkardığını duyurdu.

Porland, Ramazan ayına özel olarak tasarlanan canlı renklere ve etnik desenlere sahip Vignetta, Fractal ve Glamorous koleksiyonlarını çıkardığını açıkladı.

BEREKETİN SİMGESİ: FATMA ANA'NIN ELİ

Markanın koleksiyonlarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, tasarımlarda esinlenilen simgelere de değinilerek şöyle denildi:

"Bu Ramazan ayında siyahın karakteristik zarafetini, modernist dizayn anlayışı ile porselene işledik. Fractal Pasta Takımı'nda çizgiler, daireler, spiraller ve daha birçok modern şekilden oluşan tasarımlar tercih edildi. Glamorous Koleksiyonu'nda güç, dayanıklılık ve bereketin simgesi olarak bilinen "Fatma Ana'nın Eli" sembolünü kullanıldı. Koleksiyon, altın ve platin desenli, camsı yüzey üstüne dekorları ile iftar sofralarında yerini alacak. Vignetta İkram-Kahvaltı Takımı'nda ise farklı yaprak formları, geometrik şekillerle doğanın yansımaları, modern bir perspektifle porselene resmedildi. Seri, ömür Boyu Desen Çıkmama Garantisi'ne sahip sır altı tekniği ile üretildi."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı