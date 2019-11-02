02.11.2019 03:17

Porsche ve Lucasfilm Star Wars için uzay gemisi tasarlıyor

Porsche AG ve efsanevi Star Wars filmlerinin yapımcısı Lucasfilm serinin son filmi "Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi" için daha önce benzeri görülmemiş bir uzay gemisi tasarlıyor. Gemi, filmin dünya prömiyerinde görücüye çıkacak.

Uzay gemisinin Porsche tasarım DNA'sına sahip olacağını ifade eden Porsche AG Tasarım Departmanı Başkan Yardımcısı Michael Mauer;



"Bu heyecan verici bir görev. İlk bakışta ortak bir yönlerinin olmadığı düşünülse de iki markanın da benzer bir tasarım felsefesi var. Star Wars tasarım ekibiyle sıkı işbirliği bizim için son derece olumlu bir gelişme. İki tarafın da bu işbirliğinden büyük avantajlar elde edeceğini düşünüyorum" dedi.



Lucasfilm Başkan Yardımcısı ve Yetkili Kreatif Direktör Doug Chiang ise;



"Star Wars ve Porsche markalarının küresel cazibesi bu markaların ikonik tasarımları ile şekilleniyor. Bu proje ile iki dünyayı birleştiriyoruz. Çok, çok uzakta olan bir galakside geçen egzotik bir filmi tasarlarken ve heyecan verici Porsche spor otomobiller geliştirirken ortaya konan hassas bir çalışma.



Bu işbirliği, Porsche ve Star Wars'a layık olan heyecan verici yeni bir uzay gemisi yaratmak için iki markanın en iyi özelliklerini harmanlayacak inovatif bir tasarım vaat ediyor." diye konuştu.



Tasarım ekibi, uzay gemisini tasarlamak ve uygun bir model oluşturmak için ilerleyen haftalarda düzenli olarak Stuttgart, Kaliforniya ve San Francisco'da buluşacak.



Modelin Aralık ayındaki "Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi" filminin galasındaki resmi tanıtımına ek olarak Porsche; bu etkinlikte 4 Eylül tarihinde Dünya prömiyerini gerçekleştirdiği ilk tamamen elektrikli spor otomobili olan Taycan modelini de sergileyecek.



İki markanın hayranları uzay gemisinin heyecan verici geliştirme sürecini çevrim içi olarak www.thedesigneralliance.com adresinden takip edebilecekler.

Kaynak: Teknotalk.com