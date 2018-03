Porsche Tesla Model X Rakibini Bugün Açıkladı, Cross Tourismo Mission E

Porsche Tesla Model X Rakibini Bugün Açıkladı!



Porsche Mission E Cross Turismo , Tesla'nın Model X'ine Bir Rakip Daha Geldi.

Porsche, elektrikli otomobil konusunda öncü TESLA'yı hedef almaya devam ediyor. Porsche'nin Mission E performansının Tesla'nın Model S'inden daha iyi olduğunu açıklamasından sonra; bu bağlamda Alman otomobil üreticisi Mission E'nin biraz daha uzun versiyonu olacak olan Porsche Mission E Cross Turismo SUV modeli ile Cenevre'de herkesi şaşırttı. Porsche SUV yerine CUV "Cross Utility Vehicle" demeyi tercih ediyor.

Porsche Crossover hakkında daha fazla detay paylaşmazken, arabayı üretime ne zaman sokacağı konusunda araştırma yapıyor. SUV pazarının büyümeye devam ettiğini göz önüne alarak; Mission E'nin yollara çıkmasından hemen sonra bu modeli de showroom'larda görebiliriz.

Mission E gibi Porsche Mission E Cross Turismo 'da tüm Porsche'ler gibi oldukça hızlı olacak.

İki elektrikli motor ile 4×4 600 beygir güç ile sıfırdan 100 kilmometreye 3,5 saniyede ulaşacak. Tesla'nın P100D ile karşılaştırıldığında, P100D'nin 2.9 saniyelik performansının gerisinde. Ancak Porsche bu noktada Tesla'nın bu değerlere üst üste iki defa ancak ulaşabildiğini; kendi araçlarının ise bunu sürekli yapabileceğini söylüyor.

I-Pace, Model X ve şimdi Cross Turismo Mission E ile, elektrikli SUV pazarı giderek kalabalıklaşıyor. Bu SUV severler için harika.

Galeri: Porsche Mission E Cross Turismo | 5 Foto



Concept study of the first #Porsche Cross Utility Vehicle celebrates world premiere @GimsSwiss! All details: https://t.co/LAxi7qCwOa #PorscheGIMS pic.twitter.com/r41xjx5RCa

— Porsche Newsroom (@PorscheNewsroom) 6 Mart 2018

