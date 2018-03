WWW.CARMEDYA.COM – Porsche, yeni konsept aracı Porsche Mission E"nin detaylarının gösterildiği bir artırılmış gerçeklik uygulaması geliştirdi. Uygulama Google ile işbirliğiyle gerçekleştirildi. Kullanıcılar farklı görünüm modları sayesinde, markanın tamamen elektrikle çalışan ilk spor otomobilini dijital ortamda keşfedebiliyor.

Porsche Mission E"ye yeni donanım geldi



Elektrikle çalışan ilk spor otomobili olan Mission E"yi 2020"ye kadar pazara sunmayı planlayan Porsche, bu modeli şimdiden keşfetmek isteyenler için de Google ile birlikte Artırılmış Gerçeklik uygulamasını geliştirdi.

Mission E Artırılmış Gerçeklik uygulaması, kullanıcıların Mission E konsept çalışmasını farklı açılardan görebilmesine olanak sağlıyor. Uygulamada, konsept araç sanal olarak bir odaya yerleştiriliyor. Artırılmış gerçeklik sayesinde aracın aerodinamik performansı gibi çeşitli özelliklerinin canlandırıldığı simülasyonlar gerçekleştirilebiliyor. X-ray görünümü, aracın hafif gövdesinin iç kısmının görüntülenmesini sağlayarak, araçta kullanılan sürüş ve pil teknolojileriyle ilgili merak edilenleri de gün ışığına çıkarıyor. Ayrıca müşteri, aracı istediği renkte görüntüleyebiliyor. Etkileşimli sürüş modu sayesinde, aracı artırılmış gerçeklikte test sürüşüne çıkarmak da mümkün.

Android ve iOS işletim istemi ile çalışan, artırılmış gerçeklik destekli tüm akıllı telefonlar için kullanıma sunulan uygulama, Google Play ve Apple App Store"dan ücretsiz olarak indirilebiliyor.

