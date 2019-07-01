Porsche GT3, 'Uçacak Herhalde' Dedirten Kanatlarıyla Görüntülendi

Porsche, daha birçok modelinin geleceği olan 992 jenerasyonu 911 aracını tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni çıkacak araçlardan biri olan ve yarış pistleri için tasarlanan GT3, doğal yaşam alanı olan pistlerde, Motor1 editörleri tarafından Nürburgring'de görüntülendi. Üretime hazır prototip modelinden bir hayli uzak olan test aracı, tasarım özelliklerinin belli olmaması için bir kamuflajı üstünde barındırıyordu.

Araca ilk baktığımızda dikkatimizi çeken şey, devasa kanatları oluyor. Tabii ki dikkatleri üzerine toplayan tek şey kanatlar değil. Araç, tüm arka tasarımıyla dikkat çekerken kamuflajları sebebiyle detaylı bir görünüm sunmuyor.

Aracın yalnızca arkasında değil, önünde de kamuflajlar bulunduğunu görmek mümkün. Farların ve ön tampondaki tasarımı gizleme amacıyla kullanılan kamuflajlar ve sahte çıkartmalarla birlikte Porsche'nin başarılı bir iş çıkardığını söylemekte de yarar var.

4.0 litrelik altı silindirli atmosferik boxer motoru bünyesinde barındırması beklenen Porsche 911 GT3'ün 568 beygir bir güç üreteceğinden bahsediliyor. Aracın tanıtımının 2019 Eylül'de Frankfurt Otomobil Fuarı'nda gerçekleşmesi bekleniyor.