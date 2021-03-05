Porsche'den ilk tamamen elektrikli CUV: Taycan Cross Turismo

CARMEDYA.COM – Porsche, ilk tamamen elektrikli CUV modeli Taycan Cross Turismo'nun dünya prömiyerini gerçekleştirdi ve 4 farklı versiyonunu tanıttı.

Dört tekerlekten çekiş sistemi ve 93,4 kWh kapasiteye sahip Performans Plus Bataryası'nın standart olarak sunulduğu bu yeni model, diğer Taycan modellerinde olduğu gibi 800 voltluk bir sistemle çalışıyor.

Dört tekerlekten çekişli ve adaptif havalı süspansiyonlu yeni yüksek teknolojili şasi, off-road koşullarında dinamik özelliklerden taviz vermeyen bir performans sağlıyor. Arka koltukta yolcular için sunulan 47 milimetre daha fazla baş mesafesi ve 1200 litreyi aşan bagaj kapasitesi Cross Turismo modelini gerçek anlamda çok yönlü bir otomobil haline getiriyor.

Taycan Cross Turismo önemli bir adım

2019 yılında, ilk tamamen elektrikli Porsche modelini pazara sunarak elektromobilite alanında önemli bir mesaj verdiklerini ileten Porsche AG Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Blume, "Kendimizi sürdürülebilir mobilite alanında öncü olarak görüyoruz: 2025 yılına kadar otomobillerimizin yarısında tam elektrikli ya da plug-in-hibrit sistemleri ile elektrikli bir sürüş mümkün olacak şekilde plan yapacağız. 2020 yılında, Avrupa'da satışını yaptığımız otomobillerin üçte birinde elektrikli aktarma organları bulunuyordu. Elektromobilite bizim geleceğimiz. Taycan Cross Turismo ile geleceğe doğru büyük bir adım daha atıyoruz." dedi.

4 farklı Taycan Cross Turismo versiyonu

Taycan 4 Cross Turismo, Taycan 4S Cross Turismo, Taycan Turbo Cross Turismo ve Taycan Turbo S Cross Turismo olmak üzere dört farklı versiyon lansmanla birlikte pazara sunuluyor.

280 kW (380 PS) motor güce sahip Taycan 4 Cross Turismo, kalkış kontrolü ile aktif olan güç yüklemesi sayesinde 350 kW (476 PS) güç üreterek, 0'dan 100 km'ye 5,1 saniyede çıkabiliyor. 220 km/sa azami hıza ulaşan otomobil 389 – 456 km arasında menzil (WLTP) sunuyor.

360 kW (490 PS) güce sahip Taycan 4S Cross Turismo, kalkış kontrolü ile aktif olan güç yüklemesi sayesinde 420 kW (571 PS) güç üreterek, 0'dan 100 km'ye 4,1 saniyede ulaşabiliyor. Azami hızı 240 km/sa olan otomobil, 388 – 452 km arasında bir menzile (WLTP) sahip.??Taycan Turbo Cross Turismo ise, 460 kW (625 PS) güç üretiyor ve 395 – 452 km menzile (WLTP) sahip. Kalkış kontrolü ile aktif olan güç yüklemesi sayesinde 500 kW (680 PS) güç üreten modelin, 0-100 km/sa hızlanma süresi 3,3 saniye, 250 km/sa'lik bir azami hız değerine ve 395 – 452 km arasında bir menzile (WLTP) sahip.??Ailenin son üyesi Taycan Turbo S Cross Turismo, 460 kW (625 PS) motor gücüne sahip. Otomobil, kalkış kontrolü ile aktif olan güç yüklemesi sayesinde 560 kW (761 PS) güç üreterek, 0'dan 100 km'ye 2,9 saniyede ulaşabiliyor. 250 km/sa azami hıza ulaşan versiyon 388 – 419 km menzile (WLTP) sahip.

Yüksek teknolojili görünüm

Dört tekerlekten çekişli ve adaptif süspansiyon dört modelin tamamında da standart olarak sunuluyor. Opsiyonel Off-road dizayn paketi yerden yüksekliği 30 mm'ye kadar artırıyor. Bu özellik, Cross Turismo modelini off-road koşullarında da kullanılabilecek ideal bir otomobile dönüştürüyor. Standart "Gravel Mode" yeni modelin engebeli yollarda kullanıma uygunluğunu artırıyor.

2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenen Mission E Cross Turismo konsept otomobille büyük benzerlik gösteren model, silüetinde arka kısma doğru aşağıya eğimli seyreden ve Porsche tasarımcıları tarafından "uçuş hattı" olarak ifade edilen sportif tavan hattıyla dikkat çekiyor. Off-road dizayn paketi içerikleri arasında tekerlek kemeri detayları, ön ve arka alt paneller ve yan etekler bulunuyor. Off-road dizayn paketinin bir parçası olarak, Cross Turismo'da ön ve arka tamponların köşelerinde ve eteklerin uçlarında özel kapaklar bulunuyor. Bu unsurlar çarpıcı bir dış görünüme kavuşturmanın yanı sıra taşlara karşı da koruma sağlıyor.

Spor aksesuarlar: Porsche e-bisikletler ve yeni arka taşıyıcı

Porsche eş zamanlı olarak iki e-bisikleti de pazara sunuyor: eBike Sport ve eBike Cross. Zamana meydana okuyan tasarımlarının yanı sıra güçlü ve sürdürülebilir çekiş teknolojileriyle bu e-bisikletler Taycan Cross Turismo ile mükemmel uyum sağlıyor.

Porsche, Taycan Cross Turismo için boyut ve kullanım açısından standartları yeniden belirleyecek ve üç bisiklete kadar taşıma imkanı sunan bir arka taşıyıcıyı geliştirdi. Farklı bisiklet türleri için de kullanılabilen taşıyıcı üzerinde bisiklet bulunduğunda dahi bagaj kapağı açılabiliyor.

Porsche Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Selim Eskinazi

Haziran ayında Türkiye'de satışa sunulacak

2020 yılı Ekim ayında Türkiye'de satışa sunulan Porsche'nin tamamen elektrikli ilk spor otomobil modeli Taycan, 2020 yılında Türkiye'de en çok satılan tamamen elektrikli otomobil modeli oldu. Porsche Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Selim Eskinazi, "Porsche AG'nin global stratejisi kapsamında elektromobilite alanına yaptığı yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Bugün tamamen elektrikli Cross Turismo modelleri tüm dünyaya tanıtıldı. Türkiye'de Haziran ayında satışa sunacağımız yeni Porsche Taycan Cross Turismo modellerinin de olumlu etkisiyle 2021 yılında satışını gerçekleştireceğimiz Porsche araçların yarısından fazlasının tamamen elektrikli modellerden oluşmasını hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: Carmedya.com