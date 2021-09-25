Porsche Carrera Cup Almanya serisinin 11. yarışını, Ayhancan Güven kazandı - Haberler Spor
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Porsche Carrera Cup Almanya serisinin 11. yarışını, Ayhancan Güven kazandı

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Porsche Carrera Cup Almanya serisinin 11. yarışını, Ayhancan Güven kazandı

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Almanya serisinin 11'inci ayağında birinci oldu.

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Almanya serisinin 11'inci ayağında birinci oldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, milli sporcu İtalya'nın Monza pistindeki yarışı kazanmayı başararak, bir kez daha organizasyonu dereceyle tamamladı.

Yarışın ardından puanını 192'ye yükselten Ayhancan ikinci sıradaki yerini korurken, rakibi Larry Ten Voorde ile puan farkını 23'e düşürdü.

Monza pistinde gerçekleştirilecek ve 12 ülkeden 31 sporcunun yer aldığı hafta sonunda, serininin 12. yarışı yarın TSİ 13.30'da düzenlenecek.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri
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