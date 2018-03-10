Porsche 911 Gt3 Rs Dünya Prömiyeri Cenevre Otomobil Fuarında Gerçekleştirdi

Porsche 911 GT3 RS Cenevre Otomobil Fuarında Tanıtılan Bir Diğer Porsche Modeli!



Porsche, Cenevre'de Mission E Cross Turismo ve 911 GT3 RS'in dünya prömiyerlerini gerçekleştirdi

Porsche, Cenevre Otomobil Fuarı'nda Mission E Cross Turismo isimli CUV (crossover) konseptini ilk kez sergiledi. 4,95 metre uzunluğundaki konsept, dört tekerlekten çekiş sistemini besleyen 800 voltluk ve hızlı şarj şebekesine bağlanabilen bir motor altyapısına sahip. Otomobil, endüktif şarjla, bir şarj istasyonunda veya Porsche ev enerji depolama sistemini kullanarak şarj edilebiliyor. Porsche Cenevre'de ayrıca Porsche 911 GT3 RS'i ilk kez gün yüzüne çıkardı. 911 GT3 RS'in, dört litrelik motoru 520 hp güç üretebiliyor.

Mission E Cross Turismo – Porsche'nin elektrikli sporcusu



Otomobilin sunduğu kesintisiz güç düzeyi piyasadaki hiçbir elektrikli otomobille kıyaslanamayacak kadar fazla.

İki adet sabit mıknatıslı senkron motorundan (PSM) ürettiği 600 hp (440 kW) üzerindeki güç ile Mission E Cross Turismo sıfırdan 100 km/s hıza 3,5 saniyeden, 200 km/s hıza ise 12 saniyeden kısa bir sürede çıkabiliyor.

Yola çıkmaya hazır olan Mission E Cross Turismo Porsche'nin 2015 Uluslararası Otomobil Fuarı'nda (IAA) tanıtımını yaptığı Mission E konsepti üzerinden geliştiriliyor. Bu model temel alınarak seri üretime geçirilecek otomobilin prömiyeri önümüzdeki yıl yapılacak.

520 HP gücünde Yeni Porsche 911 GT3 RS



911 GT3 RS ile Porsche atmosferik motora sahip şimdiye kadarki en güçlü yolda kullanıma uygun yarış otomobilini piyasaya sürüyor. 520 hp güç, 9.000 d/dk'ya kadar çıkan devir ve dört litrelik altı silindirli bir boxer motordan geliyor. Tüm GT modelinde olduğu gibi GT3 RS de motor sporlarında kullanılan şasi üzerinde oturuyor. Arka akstan yönlendirme özelliği de eklenen şasi sayesinde otomobil manevralarda keskinliğinden ödün vermiyor. Sıfırdan 100 km/s hıza 3,2 saniyede çıkabilen 911 GT3 RS'in azami hızı 312 km/s.

http://www.teknotalk.com/porsche-911-gt3-rs-dunya-promiyeri-cenevre-otomobil-fuarinda-gerceklestirdi-62577/