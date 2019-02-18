Poroşenko, Başkanlığa Aday Olan Danışmanını Kovdu

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Devlet Başkanlığına adaylığını açıklayan danışmanını görevden aldı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Petro Poroşenko'nun devlet başkanlığına adaylığını açıklayan eski istihbaratçı Smeşko İgor Petroviç'i danışmanlık görevinden aldığı belirtildi. Ukrayna'da 31 Mart'ta yapılacak olan devlet başkanlığa seçimlerinde 44 kişi aday oldu. - KİEV

Kaynak: İHA