Popülizm başlıklı söyleşi Yeni

Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik Etkinlikler Komisyonu tarafından düzenlenen söyleşide konuşmacı olarak İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi'nden Arş. Gör. Melik Karagöz, "Popülizm" konusu ile katılmıştır. Popülizmin bir tarihçesini vererek "Klasik ve Yeni Popülizm" kavramlarını sunan Karagöz sonrasında klasik popülizmin Cumhuriyet'in ilk yıllarında ne denli etkili olduğundan ve günümüzde yeni popülizmin Türkiye'deki yansımalarından bahsetmiştir. Söyleşi soru-cevap etkinliği ile son bulmuştur.

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