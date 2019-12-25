Popülerliğiyle Ülkemize de Gelen Fotoğraf Paylaşma Akımı The Body/The Face'den 11 Görsel
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Popülerliğiyle Ülkemize de Gelen Fotoğraf Paylaşma Akımı The Body/The Face'den 11 Görsel

The Body/The Face akımını belki duymuşsunuzdur.

25.12.2019 00:17 | Son Güncelleme: 25.12.2019 00:18
Popülerliğiyle Ülkemize de Gelen Fotoğraf Paylaşma Akımı The Body/The Face'den 11 Görsel

The Body/The Face akımını belki duymuşsunuzdur. Dünya çapında popüler olan bu akımda kişiler adı üstünde önce vücudunu sonra da yüzünü paylaşıyor. Bu vücut bu yüze mi ait dediğiniz de oluyor. Keşke görmeseydik dediğinizde. Sonuçta kendine güvenenlerin açtığı bir başlık bu. Hadi fotoğraflara bakalım:















Kaynak: TheGeyik

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