Popülerliği devam etsin, diye evini yakmış (2) TUTUKLANDIAntalya'da, 2 gün üst üste evini yakan ve komşularının şikayetçi olması üzerine gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Murat Gazizov, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'mala zarar vermek' suçundan tutuklandı.

TUTUKLANDI Antalya'da, 2 gün üst üste evini yakan ve komşularının şikayetçi olması üzerine gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Murat Gazizov, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'mala zarar vermek' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA