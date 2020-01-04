Popüler Yerlerin Aslında Hayallerimizden Farklı Olduğunu Yüzümüze Çarpan 15 Fotoğraf
Fotoğraflarına hayranlıkla baktığımız simge mekanların fotoğraflarda göründüğünden çok daha farklı olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız, gelin hep birlikte görelim.
Fotoğraflarına hayranlıkla baktığımız simge mekanların fotoğraflarda göründüğünden çok daha farklı olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız, gelin hep birlikte görelim.
İşte Simge Mekanların Umduğumuzdan Çok Daha Farklı Göründüğünü Yüzümüze Çarpan 15 Fotoğraf;
1# Mısır'daki Piramitler
2# Rio de Janeiro'daki Copacabana Kumsalı
3# Norveç'teki Trolltunga
4# Washington'daki Beyaz Saray
5# Avusturya'daki SkyWalk bölgesi
6# Rio de Janeiro'daki İsa Heykeli
7# Amsterdam'daki "I amsterdam" heykeli
8# Cannes Film Festivali'ne ev sahipliği yapan sergi salonu
9# Budapeşte'deki Szechenyi Termal Banyosu
10# Dominik Cumhuriyeti sahilleri
11# Hollywod
12# Floransa'daki Michelangelo Meydanı
13# Paris'teki Disneyland
14# Goa kumsalları
15# Brüksel'deki Manneken Pis