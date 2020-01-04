Popüler Yerlerin Aslında Hayallerimizden Farklı Olduğunu Yüzümüze Çarpan 15 Fotoğraf
Haberler » Kültür Sanat » Popüler Yerlerin Aslında Hayallerimizden Farklı Olduğunu Yüzümüze Çarpan 15 Fotoğraf - Haberler

Popüler Yerlerin Aslında Hayallerimizden Farklı Olduğunu Yüzümüze Çarpan 15 Fotoğraf

Fotoğraflarına hayranlıkla baktığımız simge mekanların fotoğraflarda göründüğünden çok daha farklı olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız, gelin hep birlikte görelim.

04.01.2020 10:19 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:21
Popüler Yerlerin Aslında Hayallerimizden Farklı Olduğunu Yüzümüze Çarpan 15 Fotoğraf

Fotoğraflarına hayranlıkla baktığımız simge mekanların fotoğraflarda göründüğünden çok daha farklı olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız, gelin hep birlikte görelim.


İşte Simge Mekanların Umduğumuzdan Çok Daha Farklı Göründüğünü Yüzümüze Çarpan 15 Fotoğraf;


1# Mısır'daki Piramitler



2# Rio de Janeiro'daki Copacabana Kumsalı



3# Norveç'teki Trolltunga



4# Washington'daki Beyaz Saray



5# 'daki SkyWalk bölgesi



6# Rio de Janeiro'daki İsa Heykeli



7# 'daki "I amsterdam" heykeli



8# Cannes Film Festivali'ne ev sahipliği yapan sergi salonu



9# Budapeşte'deki Szechenyi Termal Banyosu



10# Dominik Cumhuriyeti sahilleri



11# Hollywod



12# Floransa'daki Michelangelo Meydanı



13# Paris'teki Disneyland



14# Goa kumsalları



15# Brüksel'deki Manneken Pis


Kaynak: TheGeyik

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler