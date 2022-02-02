Popüler video oyun geliştiricisi, hayranlardan gelen tepki sonrası NFT planlarını iptal etti - Haberler
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Popüler video oyun geliştiricisi, hayranlardan gelen tepki sonrası NFT planlarını iptal etti

Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Popüler video oyun geliştiricisi, hayranlardan gelen tepki sonrası NFT planlarını iptal etti

Overcooked, Hell Let Loose gibi oyunların geliştiriciliğini yapan İngiltere merkezli video oyun geliştiricisi Team 17, NFT alanında geri adım atma kararı aldıklarını açıkladı.

Team 17'nin resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada ortakları ve oyun topluluklarının dile getirdikleri endişeler nedeniyle NFT planlarını iptal ettiklerini açıkladılar.

NFT PROJESİNİ İPTAL ETME KARARI ALDILAR

Video oyun geliştiricisi Team 17, "Team17 bugün MetaWorms NFT projesinin sona erdiğini duyuruyor. Teamster'larımızı, geliştirme ortaklarımızı ve oyunlarımızın topluluklarını ve dile getirdikleri endişeleri dinledik ve bu nedenle NFT alanından geri adım atma kararı aldık." ifadelerine yer verdi.

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Team17 sadece Worms serisini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda diğer bağımsız özelliklerin bir yükünü yayınlamaktan da sorumludur. Ghost Town Games ve Aggro Crab Games tarafından geliştirilen Overcooked ve Going Under gibi oyunlar dahildir. Worms NFT koleksiyonu duyurulduktan sonra, iki stüdyo öne çıkarak NFT koleksiyonunda yer almak istemediklerini, bu karara karşı çıktıklarını belirttiler.

Popüler video oyun geliştiricisi, hayranlardan gelen tepki sonrası NFT planlarını iptal etti

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

oyun, NFT, Gamegar,, Haber

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