Popüler video oyun geliştiricisi, hayranlardan gelen tepki sonrası NFT planlarını iptal etti

Team 17'nin resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada ortakları ve oyun topluluklarının dile getirdikleri endişeler nedeniyle NFT planlarını iptal ettiklerini açıkladılar.

NFT PROJESİNİ İPTAL ETME KARARI ALDILAR

Video oyun geliştiricisi Team 17, "Team17 bugün MetaWorms NFT projesinin sona erdiğini duyuruyor. Teamster'larımızı, geliştirme ortaklarımızı ve oyunlarımızın topluluklarını ve dile getirdikleri endişeleri dinledik ve bu nedenle NFT alanından geri adım atma kararı aldık." ifadelerine yer verdi.

Team17 is today announcing an end to the MetaWorms NFT project.



We have listened to our Teamsters, development partners, and our games' communities, and the concerns they've expressed, and have therefore taken the decision to step back from the NFT space. — Team17 (@Team17) February 1, 2022

Team17 sadece Worms serisini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda diğer bağımsız özelliklerin bir yükünü yayınlamaktan da sorumludur. Ghost Town Games ve Aggro Crab Games tarafından geliştirilen Overcooked ve Going Under gibi oyunlar dahildir. Worms NFT koleksiyonu duyurulduktan sonra, iki stüdyo öne çıkarak NFT koleksiyonunda yer almak istemediklerini, bu karara karşı çıktıklarını belirttiler.