Popüler video oyun geliştiricisi, hayranlardan gelen tepki sonrası NFT planlarını iptal etti

Team 17'nin resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada ortakları ve oyun topluluklarının dile getirdikleri endişeler nedeniyle NFT planlarını iptal ettiklerini açıkladılar.

Video oyun geliştiricisi Team 17, "Team17 bugün MetaWorms NFT projesinin sona erdiğini duyuruyor. Teamster'larımızı, geliştirme ortaklarımızı ve oyunlarımızın topluluklarını ve dile getirdikleri endişeleri dinledik ve bu nedenle NFT alanından geri adım atma kararı aldık." ifadelerine yer verdi.

Team17 is today announcing an end to the MetaWorms NFT project.



We have listened to our Teamsters, development partners, and our games' communities, and the concerns they've expressed, and have therefore taken the decision to step back from the NFT space.