Popüler sosyal medya platformları, Hong Kong polisiyle kullanıcı bilgilerini paylaşmayacak
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Popüler sosyal medya platformları, Hong Kong polisiyle kullanıcı bilgilerini paylaşmayacak

HONG Popüler sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Ulusal Güvenlik Yasası'nın yürürlüğe girmesinin ardından kullanıcı bilgilerini bölge polisiyle paylaşmayacaklarını duyurdu.

Popüler sosyal medya platformları, Hong Kong polisiyle kullanıcı bilgilerini paylaşmayacak
07.07.2020 11:37 | Son Güncelleme: 07.07.2020 11:37

HONG Popüler sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Ulusal Güvenlik Yasası'nın yürürlüğe girmesinin ardından kullanıcı bilgilerini bölge polisiyle paylaşmayacaklarını duyurdu.

Facebook, WhatsApp, Telegram, Google ve Twitter gibi sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları, Hong Kong'da polisin kullanıcı bilgileriyle ilgili taleplerini işleme almayacaklarını açıkladı.

Facebook ve bünyesindeki mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan yapılan açıklamalarda, Hong Kong'da kullanıcı verilerine dair hükümet taleplerine yönelik değerlendirmenin dondurulduğu belirtildi.

Anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'ın Sözcüsü Mike Ravdonikas, Hong Konglu kullanıcıların özellerini koruma hakkının önemini anladıklarını söyledi.

Ravdonikas, geçmişte Hong Konglu yetkililerle hiçbir veriyi paylaşmadıklarını ve kentte süren siyasi değişikliklerle ilgili uluslararası bir uzlaşmaya varılana kadar herhangi bir veri talebini işleme alma niyetinde olmadıklarını ifade etti.

Twitter'dan yapılan açıklamada da Hong Konglu yetkililerin veri taleplerinin dondurulduğu kaydedildi.

Bunun şirket hizmetlerini kullanan kişileri ve onların ifade özgürlüklerini korumak için yapıldığı vurgulanan açıklamada, kamu yararına çalışan birçok örgüt, sivil toplum lideri ile işletmesi gibi Twitter'ın da gelişen süreçle ve bu yasanın tam amacıyla ilgili endişelerinin olduğu belirtildi.

Teknoloji şirketi Google da Hong Konglu yetkililerin herhangi bir yeni veri talebinin işleme alınmasının askıya alındığını duyurdu.

Google, yeni yasanın detaylarının incelendiği bilgisini paylaştı.

Sosyal medya uygulaması TikTok, Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası'nın yürürlüğe girmesinin ardından bölgedeki faaliyetlerini durduracağını açıkladı.

Çinli ByteDance firmasının popüler kısa video uygulaması TikTok'tan yapılan açıklamada, "son olayların ışığında" faaliyetlerin durdurulması kararının alındığı belirtildi.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yerel hükümet dün Ulusal Güvenlik Yasası çerçevesinde, polise mahkeme izni olmadan hanelere girebilme ve internet sağlayıcı firmalara müdahale etme gibi yeni yetkiler verildiğini açıklamıştı.

Yeni yetkililerle polis, internet hizmeti sağlayan şirketler, sosyal medya ve mesajlaşma platformları ile bu platformları kullanan kişilerden, ulusal güvenliği tehdit eden elektronik mesajları kaldırmalarını ve kısıtlamalarını talep edebilecek.

Söz konusu mesajları yayımlayan kişilerin, mesajları kaldırmaması durumunda, polis bu kişilerin elektronik ekipmanlarına el koyulması amacıyla mahkemelere başvurabilecek ve mahkeme kararıyla ilgili şirket ve platformlardan bu kişilerin kimlik bilgilerini vermelerini isteyebilecek.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik kanunu

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da kabul edilen ve Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından imzalanan yasa aynı gün içinde Hong Kong'da yürürlüğe girmişti.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak geçen yıl haziran başında suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından Hong Kong'un "vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Ayrıca yasa Hong Kong Baş Yöneticisi Lam'e ulusal güvenlik yasasını ilgilendiren vakalara bakacak hakimlerin atanması yetkisini de veriyor. Bölgede yargı bağımsızlığı tartışmalarını tetikleyen bu yetkiyle birlikte bazı "özel" vakaların davalarının Çin anakarasında görülmesinin önü açıldı.

Kaynak: AA

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